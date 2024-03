15.03.2024 - „Entscheidend ist es, weiterzumachen“ – Prof. Dr. Rita Süssmuth im Portrait

Am 18. März 2023 wurde Prof. Dr. Rita Süssmuth als erste Frau zur Ehrenbürgerin der Stadt Neuss ernannt. Die in Wuppertal geborene Wahl-Neusserin lebt seit über einem halben Jahrhundert in der Quirinusstadt. Sie hat Politik und Zeitgeschehen unserer Gesellschaft in Deutschland unter anderem als erste Ministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit im Kabinett von Helmut Kohl entscheidend mitgeprägt. Auch als Ehrenbürgerin ihrer Stadt möchte sich Süssmuth, die sich selbst als „Vollblutpolitikerin“ bezeichnet, weiter einbringen. Über die ehemalige Bundestagspräsidentin und Streiterin für Gleichberechtigung, Vielfalt und Integration ist nun ein filmisches Portrait von Helge Drafz erschienen, das sie im Gespräch mit der re-nommierten Neusser Journalistin Hanni Hüsch zeigt. Der Film ermöglicht einen sehr persönlichen Blick auf die Lebensgeschichte dieser außergewöhnlichen Frau und zeigt Rita Süssmuth sowohl in ihren privaten vier Wänden in Neuss als auch am Ort ihres Wirkens im alten Bonner Bundestag.

Das filmische Portrait über Prof. Dr. Rita Süssmuth ist ab Montag, 18. März 2024, abrufbar unter neuss.de/kultur/kuenstlerportraets. Die Filmreihe des Kulturamtes „Künstler*innen und Zeitzeug*innen im Portrait“ stellt inzwischen seit zehn Jahren Neusser Kunstschaffende vor, die über Jahrzehnte das kulturelle und gesellschaftliche Leben dieser Stadt prägend mitgestalten. Ende des Jahres 2014 nahm die Filmreihe mit einem Portrait über den Maler Professor Walter Cüppers ihren Anfang.

