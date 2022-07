15.07.2022 - Neubau einer Schmutzwasserpumpstation Höhe Nordkanalallee 94

Am 24. Juli 2022 beginnen die voraussichtlich zwei wöchigen Arbeiten für den Neubau einer Schmutzwasserpumpstation auf der Nordkanalallee Höhe Haus Nr. 94. unter einer einseitigen Vollsperrung.

Während dieser Baumaßnahme ist eine Durchfahrt vom Friedrich-Ebert-Platz Richtung "An der Obererft / Alexianerplatz" nicht möglich. Der Anliegerverkehr kann bis ca. Höhe Haus Nummer 90 anfahren. Die Durchfahrt vom "Alexianerplatz / An der Obererft / Selikumer Straße" Richtung "Friedrich-Ebert-Platz / Innenstadt" ist möglich. Fußläufig sind die Grundstücke im Baustellenbereich jederzeit erreichbar. Radfahrer können die Baustelle in beiden Richtungen passieren.

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag 5. August 2022 abgeschlossen sein.

Die Pumpstation dient der Ableitung des Schmutzwassers während der zukünftigen Kanal- und Straßenbaumaßnahme "An der Obererft", die voraussichtlich im 4. Quartal 2022 beginnen wird. Alle direkten Anlieger im zukünftigen Baufeld werden vorab hierzu über die zukünftige Baumaßnahme informiert.

Alle Informationen zu Baustellen in Neuss finden Sie auch auf unserem Baustellenradar: https://baustellenradar-neuss.de/