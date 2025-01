16.01.2025 - Bürgerversammlung für Selikum, Reuschenberg, Weckhoven und Hoisten

Am Donnerstag, 23. Januar 2025, findet die nächste Bürgerversammlung im Stadtbezirk III – Selikum, Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten statt. Der Stadtbezirk umfasst auch die Ortsteile Helpenstein, Speck und Wehl. Ab 18.30 Uhr stehen Bürgermeister Reiner Breuer und die Vorsitzende des Bezirksausschusses III, Nadine Baude, interessierten Bürger*innen Rede und Antwort. Veranstaltungsort ist die Aula der Gesamtschule an der Erft (Aurinstraße 59).

Fragen, Anregungen oder Wünsche können gerne vorab per E-Mail an stephan.milek@stadt.neuss.de an die Verwaltung gerichtet werden.

Bürgerversammlungen bieten Bürger*innen die Möglichkeit, Anliegen aus ihren Stadtteilen persönlich an die Politik und Verwaltung zu richten. Die Veranstaltungen werden jährlich in allen acht Neusser Stadtbezirken durchgeführt. Weitere Informationen und eine Terminübersicht stehen auf neuss.de/buergerversammlung zur Verfügung.