Bürgerversammlungen in den Neusser Stadtbezirken

Um allen Neusser Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben Anliegen aus ihren Stadtteilen persönlich an die Politik und Verwaltung zu richten, bietet die Stadt Neuss in den kommenden Monaten Bürgerversammlungen in allen acht Stadtbezirken an. In den künftig jährlich stattfindenden Sitzungen stehen neben Bürgermeister Reiner Breuer auch Vertreter*innen der jeweiligen Bezirksausschüsse für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Den Anfang macht die Bürgerversammlung für den Stadtbezirk III (Selikum, Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten). Am Donnerstag, 28. September 2023, ab 18:30 Uhr stellen sich die Vorsitzende des Bezirksausschusses III, Nadine Baude und Bürgermeister Reiner Breuer Ihren Fragen.

Eine Terminübersicht der Bürgerversammlungen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:

Stadtbezirk Stadtteile Termin Stadtbezirk 1 "Innenstadt" Innenstadt/Hammfeld, Stadtmitte, Hermanplatz, Stadionviertel, Dreikönigenviertel/Pomona, Baldhof, Obererft/Meertal 23. Oktober 2023 Stadtbezirk 2 "Nordstadt" Barbaraviertel/Bossiedlung, Neusserfurth, Morgensternheide, Kaarster Brücke, Weißenberg, Vogelsang, Berliner Platz 17. Oktober 2023 Stadtbezirk 3 Selikum, Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten, Speck/Wehl/Helpenstein 28. September 2023 Stadtbezirk 4 Holzheim, Grefrath/Holzheim-Nord voraussichtlich erstes Halbjahr 2024 Stadtbezirk 5 Norf, Derikum voraussichtlich erstes Halbjahr 2024 Stadtbezirk 6 Gnadental, Erttal, Grimlinghausen 30. Oktober 2023 Stadtbezirk 7 Uedesheim 20. November 2023 Stadtbezirk 8 Rosellen, Rosellerheide/Neuenbaum, Allerheiligen voraussichtlich erstes Halbjahr 2024

Die Bezirksausschüsse (BZA)

Die Bürgerversammlung ergänzen die Bezirksausschüsse (BZA) für eine stärkere Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in die Geschehnisse und politische Entscheidungen vor Ort. Auch dort finden die verschiedensten Themen Gehör. In den Ausschusssitzungen können Anliegen in einer Fragerunde zu Beginn oder am Ende der Sitzung eingebracht werden. Kleinere Anliegen werden kurzfristig geklärt, Aufwendigeres wird von der Politik in die Fachausschüsse oder den Rat der Stadt Neuss geben. Die BZA-Sitzungen finden dreimal jährlich statt. Eine Terminübersicht finden Sie im Bürgerinfoportal.

Grafik: Die Arbeit der Bezirksausschüsse: Beispiele für umgesetzte Maßnahmen

Stand: 20. September 2023