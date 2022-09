16.09.2022 - 6. Internationaler Wettbewerb für Orgel und Gesang

Beim 6. Internationalen Wettbewerb für Orgel und Gesang, der am Dienstag, den 13. September 2022, begann und mit dem gestrigen Finalkonzert im Quirinus-Münster endete, gab es zwei Preisträger*innen auf dem zweiten Platz. Gekürt wurden das Duo Margarita Dudcaka (Sopran) und Jeroen Pijpers (Orgel) sowie das Duo Sarah Proske (Sopran) und Maja Vollstedt (Orgel).

Auch der dritte Platz wurde zwei Mal vergeben und ging an Sarah Kuppinger (Sopran) und Robert Maximilian Jenkins (Orgel) sowie an Lina Margaretha Wagner (Sopran) und Andreas Kaiser (Orgel).

Die Urkunden und Preise überreichte der Vorsitzende des Kulturausschusses Michael Ziege. Auch das Publikum der Finalrunde war gefragt: Der Publikumspreis ging an das Duo Sarah Proske (Sopran) und Maja Vollstedt (Orgel).

Bereits zum sechsten Mal schrieb die Stadt Neuss den mit 6.000 Euro dotierten Internationalen Wettbewerb für Orgel und Gesang aus. Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt und erstreckt sich über drei Wettbewerbstage. Auch in diesem Jahr trafen zahlreiche Bewerbungen um den begehrten Preis beim Kulturamt der Stadt Neuss ein, eine Fachjury sichtete die Bewerbungsunterlagen und lud zehn Duos zum Wettbewerb nach Neuss ein. Nach den Vorrunden in der Christuskirche schafften es in diesem Jahr schlussendlich vier Duos ins Finale ins Quirinus-Münster.

Der 6. Internationale Wettbewerb für Orgel und Gesang wurde im Rahmen der 60. Kirchenmusikwoche ausgetragen, die unter dem Motto „Signale der Hoffung“ steht und noch bis Sonntag, den 18. September 2022, in Neuss stattfindet.

Die diesjährige Jury setzte sich zusammen aus:

• Katja Ulges-Stein (Vorsitz),

Kantorin an der Christuskirche Neuss

• Prof. Mechthild Georg,

Hochschule für Musik und Tanz Köln

• Prof. Michaela Krämer,

Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

• Joachim Neugart,

Kantor am Quirinus-Münster Neuss

• Prof. Stefan Palm,

Hochschule für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart

• Dr. Benjamin Reissenberger,

Kulturamtsleiter der Stadt Neuss

Ein Bild für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Foto Detlef Illgner: Die Preisträger*innen des 6. Internationalen Wettbewerbs für Orgel und Gesang)

(Stand 16.09.2022)