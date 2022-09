16.09.2022 - Afrika-Vortrag in der VHS mit Bartholomäus Grill

Die Volkshochschule und das Integrationsamt der Stadt Neuss präsentieren am Mittwoch, 21. September2022, ein Vortrag mit Bartholomäus Grill. Der in Südafrika lebende, langjährige Afrika-Korrespondenten des „Spiegel“ ist zu Gast im RomaNEum. Grill berichtet in seinem Vortrag unter anderem über die Rückkehr der großen Autokraten, die gleichzeitig aber auch große Reformer mit wirtschaftlichen Erfolgen sein können; den dramatisch wachsenden Einfluss Chinas in Afrika, der bereits zu ersten Widerständen gegen einen "neuen Kolonialismus" führt; unermesslichen Reichtum an Rohstoffen; die Angst Europas vor einer großen afrikanischen Flüchtlingswelle und die Neuausrichtung der deutschen und europäischen Entwicklungszusammenarbeit.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

