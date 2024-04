17.04.2024 - Trompeten- und Klavierkonzert im RomaNEum

Am Sonntag, 28. April 2024, 16 Uhr, gibt die neue Dozentin für Trompete an der Musikschule der Stadt Neuss, Sophia Winhart, ihr Antrittskonzert. Winhart gestaltet gemeinsam mit Kamilla Küppers-Smagulova am Klavier ein abwechslungsreiches Programm von Barock bis Moderne, unter anderem mit Werken von Telemann, Haydn und Höhne. Das Konzert findet im RomaNEum, Brückstrasse 1 in Neuss statt. Der Eintritt ist frei.

Winhart spielt seit ihrem ersten Trompetenunterricht im Alter von vier Jahren in zahlreichen Orchestern und Ensembles. Nach ersten Preisen bei Jugend musiziert wurde sie 2013 in die Talentförderklasse der Musikschule Rosenheim aufgenommen, bevor sie ihr Trompetenstudium an der Hochschule für Musik und Theater Rostock begann. Später wechselte sie an die Robert Schumann Musikhochschule in Düsseldorf zu Prof. Peter Mönkediek, bei dem sie das Bachelorstudium abschloss. Nach dem Masterstudium bei Prof. Hannes Läubin in München kam sie im Oktober 2023 als Pädagogin an die Musikschule der Stadt Neuss.

Küppers-Smagulova kommt aus einer sehr musikalischen Familie und wurde schon in sehr frühen Jahren an die klassische Musik herangeführt. Sie besuchte die Republikanische Schule für Hochbegabte Kinder in Kasachstan und studierte im Anschluß Musikpädagogik an der Robert Schumann Musikhochschule bei Prof. Thomas Leander in Düsseldorf. Ihre Konzerttätigkeiten umfasst zahlreiche Projekte und Konzerte als Solistin, als Mitglied unterschiedlicher Kammermusikensembles und Konzerte mit Orchester in Kasachstan und Deutschland. Im März 2024 übernahm sie die Fachleitung für Klavier und Studienvorbereitende Ausbildung an der Musikschule der Stadt Neuss.

