17.08.2022 Stadtwerke und AWL im Schützenfest-Dauereinsatz

Die Mitarbeitenden der Stadtwerke Neuss und der Abfallund Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) werden vor und an den Kirmes- und Schützenfesttagen wieder im Dauereinsatz sein. Mit dem ausgedehnten Sonderfahrplan wird der Neusser Mobilitätsdienstleister Schützen und Gäste in die Innenstadt und später auch wieder nach Hause bringen. Die AWL sorgt mit einem Großaufgebot an allen Kirmes- und Festtagen für Sauberkeit in der Stadt und entlang der Zugwege. Auf der Festwiese verteilen die Stadtwerke von Sonntag bis Dienstag kostenlos Bierbankauflagen, die LED-Wand der Stadtwerke informiert über alle Fest-Highlights und auch der „Durstlöscher“ kommt nach der langen Corona-Zwangspause wieder zu seinem Schützenfest-Einsatz.

Sonderfahrplan: Zusätzliche Busse im Einsatz

Der amtierende Schützenkönig Kurt I. Koenemann ließ es sich nicht nehmen, für die sichere und komfortable Nutzung des ÖPNV während der Schützenfesttage zu werben. Denn zum Neusser Bürger-Schützenfest fahren die Stadtwerke Neuss auch in diesem Jahr wieder nach einem Sonderfahrplan. Ein Übersichts-Flyer hierzu ist in allen Vorverkaufsstellen für VRR-Fahrausweise der Stadtwerke Neuss in der Innenstadt, im KundenCenter Nahverkehr auf der Krefelder Str. 38, bei den Busfahrern, im Schützen-Büro auf der Oberstraße 58 sowie zum Herunterladen auch über die Homepage der Stadtwerke Neuss. In der Faltbroschüre sind ein Liniennetzplan mit den wichtigsten Informationen zu Umleitungen und Haltestellenverlegungen während der Festzüge sowie alle Abfahrtzeiten der Stadtwerke-Busse ab 21 Uhr stadtauswärts aufgeführt.

Für richtige „Schützenfest-Nachtschwärmer“ werden die Stadtwerke auch in diesem Jahr am Schützenfestfreitag und -samstag neben den NachtExpress-Fahrten um 1.10 Uhr, 2.10 Uhr und 3.10 Uhr zusätzliche Fahrten anbieten. Tagesaktuelle Informationen finden sich auch an den Festtagen online hier. Für eventuelle Verzögerungen im Betriebsablauf während der Schützenfesttage bitten die Stadtwerke Neuss ihre Fahrgäste um Verständnis. Weitere Fahrplanauskünfte - auch während der Schützenfesttage - erteilen die Mitarbeiter der Stadtwerke gerne unter der „Busse & Bahnen - InfoLine“ 0 800 6 – 50 40 30 (kostenlos aus allen deutschen Netzen).

Saubere Sache: AWL vor allem in den Nachtstunden im Einsatz

Schützenfest bedeutet für die Mitarbeiter der AWL über mehrere Tagen Großeinsätze. Und das zu Uhrzeiten, wo die meisten Feiernden auf dem Heimweg sind oder sich auf den nächsten Schützenfesttag vorbereiten. Mit bis zu 33 Mitarbeitenden und in der Spitze 15 Fahrzeugen wird die AWL täglich im Einsatz sein. Die Arbeitszeiten beginnen teilweise schon um 1 Uhr in der Nacht.

Bequem sitzen auf der Schützenwiese

Zum insgesamt vierten Mal bringen die Stadtwerke Neuss ihre - Corona-bedingt - lange eingelagerten Bierbankauflagen auf die Schützenwiese mit. Rechts neben dem Schützenzelteingang können die Bierbankauflagen Sonntag und Montag jeweils ab 16 Uhr und Dienstag ab 15 Uhr kostenlos ausgeliehen werden. Insgesamt 200 Auflagen stehen zur Verfügung – solange der Vorrat reicht.

Cheers mit dem „Durstlöscher“

Stadtwerke Neuss – wird an Schützenfest wieder im Einsatz sein. Nach seiner vielbeachteten Premiere 2019 werden Stadtwerke-Mitarbeitende auch in diesem Jahr wieder beim Montagnachmittag-Umzug direkt am Zugweg an der Ecke Königstr./Krefelder Str. frisches und kühles Trinkwasser aus abbaubaren Bechern ausschenken.

LED-Trailer strahlt wieder am Eingang zum Kirmesplatz

Infotainment in Bild und Film gibt es auch dieses Jahr wieder über den großen Stadtwerke Neuss-LED-Trailer. Die mobile, hochauflösende Leinwand steht von Freitag bis Dienstag an seinem angestammten Platz an der Ecke Hammer Landstraße/Batteriestraße. „Das offizielle TV“ des Neusser

Bürger-Schützen-Vereins informiert dann über alles Wichtige, Schöne und Amüsante rund um das Schützenfest und die Kirmes.