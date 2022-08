18.08.2022 - Sportlerehrung 2021

1.707 Punkte in 148 Spielen, das ist die bemerkenswerte Bilanz von Jana Heinrich, die von 2013 bis 2021 Leistungsträgerin und Führungsspielerin bei den Basketballerinnen der TG Neuss Tigers war. In Anerkennung ihrer Verdienste um den Sport in Neuss wurde Heinrich jetzt im Rahmen der Sportlerehrung 2021 von Bürgermeister Reiner Breuer mit der Sportehrengabe der Stadt Neuss für das Jahr 2021 ausgezeichnet. Nach ihrem Abschluss am Sportgymnasium Chemnitz spielte Heinrich unter anderem San Diego in die USA, bevor sie dank ihres Lehramtsreferendariats nach Neuss kam und fortan die Tigers unterstützte. Nach dem Ende ihrer sportlichen Karriere 2021 widmet sie sich nun ganz ihrem Beruf als Lehrerin am Janusz-Korczak-Gymnasium, ist ihrem Sport aber dennoch treu geblieben. So unterstützt sie etwa weiterhin die Basketball-Abteilung der TG Neuss als Trainerin im Basketball-Feriencamp.

Mannschaft des Jahres wurde der Frauen-Achter des Neusser Rudervereins. Gemeinsam errangen Alina Stammen auf dem Schlagplatz, Vera Spanke, Alexandra Höffgen, Paula Kuhn, Franziska Horbach, Louise Sommerfeld, Cosima Clotten, Pia Stoffels und Steuerfrau Patrizia Voeltz bei den Deutschen Sprintmeisterschaften die Silbermedaille. In ähnlicher Besetzung waren die Frauen des Neusser RV 2020 nordrheinwestfälische Landesmeisterinnen und 2019 schon einmal Deutsche Vizemeisterinnen im Sprint. Dabei waren neben den oben genannten Cecilia Sommerfeld, Olivia Clotten, Paula Lubrich, Steffi Martin, Linda Bieniek und Steuermann Lennart Böhl beteiligt. Neben der Silbermedaille im Achter konnten die Ruderinnen des Neusser RV bei den

Deutschen Sprintmeisterschaften 2021 noch zwei Bronzemedaillen im Vierer (Alina Stammen, Paula Kuhn, Alexandra Höffgen, Louisa Sommerfeld und Steuermann Lennart Böhl) und Doppelzweier (Cosima Clotten und Vera Spanke) errudern. Letztere hatten zudem zuvor bei den NRW-Landesmeisterschaften zum wiederholten Male überlegen den Titel im Doppelzweier errungen.

Geehrt wurden zudem Neusser Sportler*innen, die im vergangenen Jahr erfolgreich bei Deutschen, Welt- oder Europameisterschaften waren.

Bild 1 zeigt Bürgermeister Reiner Breuer mit Jana Heinrich, auf Bild sind die Mannschaft des Damen-Achters des Neusser Rudervereins gemeinsam mit Bürgermeister Reiner Breuer (l.) dem Sportausschussvorsitzenden Dr. Jörg Geerlings (r.) und ihr Trainer Christian Stoffels (2. v. l.) zu sehen.