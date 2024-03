19.03.2024 - Hamburger Kammerballett bei den Internationalen Tanzwochen

Das Hamburger Kammerballett ist eine Tanzcompany professioneller Tänzer*innen, die in Folge des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine geflüchtet sind. Noch während der Gründungsphase wurden die ersten schutzsuchenden Tänzer*innen aus Kyjiw Charkiw und Lwiw in das Ensemble des Hamburger Kammerballetts aufgenommen. Das Ziel ist es, den geflüchteten Tänzer*innen unmittelbar eine künstlerische Perspektive zu bieten und einen Neubeginn in Deutschland zu ermöglichen.

Unter der künstlerischen Leitung von Edvin Revazov, erster Solist am Hamburg Ballett John Neumeier, demonstriert das Hamburger Kammerballett am Mittwoch, 27. März 2024, in der Stadthalle Neuss mit Werken verschiedener Choreographen die Vielfalt zeitgenössischer Bewegungskunst. Das preisgekrönte Stück „Blushing“ des Choreographen Marco Goecke eröffnet den Abend, es folgt mit „Re-Growth“ des Tänzers und Choreographen Luca-Andrea Tessarini eine tänzerische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Lebens. Das Werk „White Noise“ – choreographiert vom künstlerischen Leiter Edvin Revazov – setzt einen Bezug zum physikalischen Phänomen des Weißen Rauschens und ist ein Paradestück für das Zusammenspiel der klassischen und zeitgenössischen Bewegungssprache.

Alle Informationen zum Programm sind unter tanzwochen.de verfügbar. Tickets sind erhältlich unter tanzwochen.de, über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9 oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.



VRR inklusive: Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (Hamburger Kammerballett: White Noise © Dennis Mundkowski)