19.07.2022 - Wir geben Bienen ein Zuhause

Über ein neues Wildbienenhotel mit „Gästezimmern“ unterschiedlicher Größe und mit individuellem „Zuschnitt“ freuen sich die Insekten am Hochzeitshain in Neuss. Gespendet wurde es von Tele2 Deutschland aus Düsseldorf als Sponsor der Aktion „Deutschland summt!“. Die Anfrage des Mobilfunkanbieters kam dem Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima dabei sehr gelegen, da so eine weitere Maßnahme im Rahmen des „Aktionsbündnis für Insekten im Rhein-Kreis Neuss“ umgesetzt werden konnte. Schnell wurde in der Nähe der Obererft mit dem Hochzeitshain und angrenzendem Wiesenbiotop ein passender Standort gefunden. Hier finden Wildbienen und andere Insekten ausreichend Nahrung, um die Nisthilfe als Ort für die Ei-Ablage auszuwählen und die Brut zu versorgen. Eine Schautafel auf der Rückseite des „Hotels“ klärt über die Biologie der Wildbienen, etwa am Beispiel der Mauerbiene, auf. Der Standort für diese Spende wurde so gewählt, dass sich das Gestell gut in die Landschaft eingliedert und für Interessierte gut sicht- und erreichbar ist. Der Spazierpfad führt neben dem Hochzeitshain entlang einer ökologischen Ausgleichsfläche, die teilweise als Schafweide bewirtschaftet wird. Das Bienenhotel soll den Insekten dauerhaft als Nistmöglichkeit zur Verfügung stehen.

„Deutschland summt!“ ist eine Initiative der „Stiftung für Mensch und Umwelt“ aus Berlin, die seit 2010 die Aufmerksamkeit auf Wild- und Honigbienen und deren Leistungen für unser Ökosystem lenkt. Nähere Informationen hierzu gibt es online unter www.deutschland-summt.de. Tele2 Deutschland nutzte zudem die Gelegenheit, ihre Mitarbeiter*innen in Form eines Workshops vor Ort in Sachen Bienenschutz zu schulen.

(Stand: 19.07.2022/Spa)

Ein Foto zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv. Zu sehen sind (v.l.) Hans-Georg Strangemann, Abteilungsleiter Stadtgrün im Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima der Stadt Neuss, Cornelis Hemmer, Initiator und Schirmherr der Initiative „Deutschland summt“ und Thorsten von der Stück, Geschäftsführer und Nachhaltigkeitsbeauftragter von Tele2.