19.08.2022 - Nachwuchstalente für die Bühne gesucht

Wer macht mit beim Jugendensemble?

Das 2016 gegründete Jugendensemble der Alten Post bietet 14- bis 21-jährigenTheaterbegeisterten einen professionellen Einstieg in Bühnenprojekte. Jetzt gibt es die Möglichkeit, für die kommende Produktion mit dem Arbeitstitel „Füttern, Schubsen, Zurückpfeifen“ als Mitspielerin oder Mitspieler einzusteigen. Ein entsprechendes Casting findet statt am Samstag, 27. August von 11 bis 14 Uhr im Kulturforum an der Neustraße. Anmeldungen ab sofort per Mail an casting.jugendensemble@kulturkomplizen.com.

Die Ensembleleitung besteht aus Stefanie Lenz (Bewegung/Choreographie) und Dennis Palmen (Schauspiel/Regie). Auch die Aufführungstermine stehen bereits fest: Fr, 21.04.2023, 20 Uhr // Sa, 22.04.2023, 20 Uhr // Mi, 26.04.2023, 20 Uhr // Fr, 05.05.2023, 20 Uhr // Sa, 06.05.2023, 20 Uhr. Das Jugendensemble kann bereits eine beachtliche Erfolgsgeschichte vorweisen. Mit „letters to my friends“ (Mai 2017), „Die Stadt“ (Januar 2018), „Countdown“ (November 2018), „What happened to Stella?“ (Mai 2019), „So jung kommen wir nicht mehr zusammen“ (Januar 2019), „Ende gut, alles gut“ (zwei Präsentationsphasen online im November 2020 und März 2021) und „Worte Persönlicher Anerkennung“ (Mai 2022) wurden bereits sieben Produktionen realisiert.

2023 kommt die Westside Story auf die Bühne - Castings dafür beginnen bald

Schon jetzt werden Darstellerinnen und Darsteller für die Produktion „West Side Story“ im Rahmen der Neusser Musicalwochen 2023 gesucht. Wer mindestens 15 Jahre alt ist und kostenlosen Unterricht in den Bereichen Gesang, Tanz/Bewegung und Schauspiel unter Anleitung professioneller Künstlerinnen und Künstler genießen möchte, kann sich bewerben. Probenbeginn ist Anfang November 2022, die Premiere ist am 9.September 2023 in der Neusser Stadthalle.

Zum Kennenlernen des Leitungsteams, der Inhalte und des Konzeptes findet am Sonntag, 23. Oktober 2022 von 10 bis 18 Uhr ein Schnupperworkshop im Kulturforum Alte Post statt. Die Anmeldung hierfür läuft per E-Mail an schnupperworkshop@neusser-musicalwochen.de

Das Casting zur Produktion läuft am Sonntag, 30. Oktober 2022 von 9 bis 18 Uhr im Kulturforum Alte Post. Teilnehmende müssen dazu zwei Musicalsongs und einen Schauspielmonolog vorbereiten und vortragen. Die Anmeldung für das Casting läuft über ein Anmeldeformular unter www.neusser-musicalwochen.de

Das künstlerische Leitungsteam von „West Side Story“ besteht aus Ralf Beckers (musikalische Leitung) Hans Ennen-Köffers (Regie) und Tanja Emmerich (Choreographie).

(Stand 19.08.2022)