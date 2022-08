19.08.2022 - Trinkwasserflyer auf Ukrainisch

Die Stadtwerke Neuss haben in ihren KundenCentern und den drei Schwimmbädern Flyer mit Informationen zum „Trinkwasser in Deutschland“ auf Ukrainisch ausgelegt. Der Flyer wurde vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) erstellt und enthält wesentliches Basiswissen über das deutsche Trinkwasser.

Der Flyer richtet sich an Geflüchtete, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind. Die Infobroschüre weist darauf hin, dass in Deutschland Leitungswasser unbedenklich getrunken und selbstverständlich auch für die tägliche Körperpflege oder für den Haushalt genutzt werden kann. „Mit diesen Flyern möchten wir ein Stück weit dazu beitragen, dass sich Neuankömmlinge bei uns schneller zurechtfinden und ihnen so eine Hilfestellung geben“, ergänzt Stefan Alef, Wasserexperte der Stadtwerke Neuss.

Auf Deutsch und Ukrainisch erläutert der Flyer einfach und verständlich, dass alle - auch Kleinkinder - Trinkwasser in Deutschland ohne Bedenken trinken können und dies täglich in ausreichender Menge tun sollten. „Viele dieser Menschen wissen nicht, dass unser Wasser problemlos getrunken werden kann und sogar für die Zubereitung von Babynahrung geeignet ist. Dieser Flyer klärt kurz und verständlich über wichtige Fragen auf“, so Thomas Walkiewicz, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Neuss. Hingewiesen wird aber auch darauf, dass Essensreste, Hygieneartikel, Medikamente und Farben etc. nicht in der Toilette entsorgt werden sollten.

Rund ein Drittel des Erlöses aus dem Verkauf des Flyers geht an die Ukraine-Hilfe der „Aktion Deutschland hilft“. Bereits 2015 hatten die Stadtwerke im Zuge der damaligen großen Flüchtlingswelle in 10 Sprachen über Trinkwasser in Deutschland aufgeklärt.

Trinkwasser auch unter Kostengesichtspunkten eine Alternative

Im Zuge der allgemeinen Kostensteigungen für Energie aber auch allgemein weisen die Stadtwerke daraufhin, dass Trinkwasser in Deutschland nicht nur unbedenklich und mineralreich ist, sondern auch deutlich günstiger als alle im Handel erhältlichen Mineral- und Tafelwässer. 1.000 Liter Trinkwasser der Stadtwerke Neuss kosten nur 1,73 Euro.

