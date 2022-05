20.05.2022 - Klaviertrio im RomaNEum

Unter dem Titel „M – Eine Stadt macht wieder Musik! Endlich wieder Kammermusik!“ spielt das Klaviertrio Markus Dominici (Klavier), Maria Suwelack (Violine) und Joana Rini Kröger (Violoncello) am Sonntag, 22. Mai 2022, um 17 Uhr im RomaNEum. Das Kammermusikkonzert des Trios in der Musikschule öffnet Türen und Ohren und lädt dazu ein, gemeinsam die ausgelassene Freude in Mozarts Trio B-Dur KV 502 ebenso zu zelebrieren wie die gigantischen Klanggewalten, die in Mendelssohns monumentalem d-Moll Trio op. 49 entfesselt werden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

(Stand: 20.05.2022, Kro)