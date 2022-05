20.05.2022 - Shakespeares Werkstätten

Vier Tage des Shakespeare Festival sind reserviert für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren. In 20 Werkstätten können sie sich rund um das Globe Theater Neuss mit William Shakespeare beschäftigen. Sie können beispielsweise Bühnenbilder gestalten, Theater spielen, malen, komponieren, Reporter*innen oder gar Zirkusakrobat*innen sein. Das facettenreiche Werkstattprogramm ist konzipiert von der Regisseurin Frances van Boeckel.

Shakespeares Werkstätten finden im Rahmen des Shakespeare Festival vom 26. Mai bis 29. Mai 2022 statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind online oder bei den Neusser Vorverkaufsstellen möglich. Alle Infos und Links zur Anmeldung zu den 20 Werkstätten sind zu finden unter: https://www.shakespeare-festival.de/de/programm/2022/shakespeares-werkstaetten--1208/

Shakespeares Werkstätten werden gefördert durch das Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ des Landes NRW mit Unterstützung des Bundes.

Konzept und Leitung: Frances van Boeckel

Frances van Boeckel ist eine niederländische Theaterregisseurin mit indonesischen Wurzeln. Nach ihrem Regiestudium arbeitete sie mehrere Jahre als Regieassistentin und freiberufliche Regisseurin in niederländischen Produktionen. Seit einigen Jahren ist Frances van Boeckel in Deutschland als freiberufliche Regisseurin aktiv. Sie inszenierte unter anderem am Rheinischen Landestheater Neuss, an der Burghofbühne Dinslaken, am Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel, Theater Baden-Alsace sowie am Theater Paderborn. Im Jahr 2021 wurde sie mit „Das Gesetz der Schwerkraft“ für das Westwind Festival nominiert.

(Stand: 20.05.2022, Kro)

Zur Pressemeldung finden Sie ein Foto in unserem Bildarchiv.