21.09.2022 - Absenkung der Obererft

Das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima beabsichtigt vom 26. bis zum 30. September 2022 in Zusammenarbeit mit der Infrastruktur Neuss und dem Tiefbaumanagement Neuss eine Inspektion des im Reuschenberger Busch gelegenen Überlaufschachts aus der Obererft ins Feuchtbiotop „Groove’sches Loch“ durchzuführen. Hierfür muss der Wasserstand in der Obererft für mehrere Tage abgesenkt werden.

Der Überlaufschacht dient der Versorgung des Feuchtbiotops „Groove’sches Loch“ mit Wasser aus der Obererft. Aufgrund eines technischen Defektes am Zuflussregler lässt sich die Wasserzufuhr derzeit nicht mehr regulieren, sodass das Feuchtbiotop dauerhaft einen zu hohen Wasserstand aufweist.

Zur Inspektion des Schachtes muss dieser trockengelegt werden. Hierfür muss der Wasserstand der Obererft bis unterhalb des Einlaufgitters abgesenkt werden. Die Absenkung der Obererft soll sukzessiv über mehrere Tage verteilt erfolgen, um den Wasserstand so hoch wie möglich halten zu können. Durch weitere begleitende Maßnahmen, wie die Abdichtung des Einlaufbereichs mit Sandsäcken, soll die Wasserstandsabsenkung soweit zusätzlich begrenzt werden. Die Absenkung wird kontinuierlich seitens der Stadt Neuss beobachtet und Fische bei Bedarf umgesetzt werden. Die Arbeiten wurden mit dem Umweltamt der Rhein-Kreises Neuss abgestimmt.

(Stand 21.09.2022)