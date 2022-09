21.09.2022 - Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung

Am kommenden Dienstag, 27. September 2022, tagt der Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung der Stadt Neuss. Unter anderem stellt das Amt für Wirtschaftsförderung die geplanten Veranstaltungen für das 2. Halbjahr 2022 vor. Des Weiteren gibt die Verwaltung einen Rückblick auf den Zukunftskongress „Zukunft von Wirtschaft und Arbeit in Neuss – Transformation durch Digitalisierung, Struktur- und Klimawandel", der im Juni dieses Jahres in Neuss stattgefunden hat.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses statt und wird vom Ausschussvorsitzenden Prof. Dr. Jan-Philipp Büchler geleitet.

Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerportal unter neuss.de zur Verfügung.

(Stand 21.09.2022/jj)