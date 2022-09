21.09.2022 - „Energiegespräch – Sparen, aber wie?“

Die Energiekrise und die mit dieser einhergehend massiv ansteigenden Preise für Gas und Strom sind inzwischen das beherrschende Thema. Die Stadtwerke Neuss wollen Hilfestellung leisten, wie Neusserinnen und Neusser die Lasten besser schultern und Verbräuche senken können. Deshalb bieten die Stadtwerke kurzfristig am Donnerstag, 29.9., von 18 – 20 Uhr in Neuss die Veranstaltung „Energiegespräch – Sparen, aber wie?“ an. Energieexperte Christoph Langel wird im Auftrag der Stadtwerke an dem Abend im Dialog mit Neusser Tarifkunden Möglichkeiten aufzeigen, wie Energie in den eigenen vier Wänden eingespart werden kann. Das Angebot richtet sich vor allem auch an Mieterinnen und Mieter. Für Verpflegung in Form eines kleinen Snacks und Getränken ist gesorgt.

„Neben unserer in den KundenCentern und den Schwimmbädern ausliegenden und auch online abrufbaren Broschüre „Energiespartipps“ wollen wir den Neusserinnen und Neussern in diesen schwierigen Zeiten auch konkrete Beratungsangebote machen. Wir laden zum Energiegespräch, weil wir auch weiterhin der Partner der Neusser Bevölkerung in Energiefragen bleiben werden“, erklärt Stadtwerke-Vertriebsleiter Matthias Braun.

Da die Teilnehmeranzahl begrenzt sein wird, ist eine Voranmeldung bis Montag, 26. September mit Nennung der Personenanzahl per E-Mail an info@stadtwerke-neuss.de zwingende Voraussetzung für die Teilnahme. Die Teilnehmenden erhalten anschließend eine Bestätigungsmail.

(Stand 21.09.2022)