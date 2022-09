21.09.2022 - Veranstaltung "tag- und nachtgruen"

Nach dem überwältigenden Erfolg der Veranstaltung "nachtgruen" im letzten Jahr, haben sich die Veranstalter*innen dazu entschieden, das interessierte Publikum schon bei Tageslicht mit einem umfangreichen Programm in den Botanischen Garten zu locken. So gibt es ab 14 Uhr viel Kultur für alle Sinne zu entdecken:



• Führungen zu in den Urban Garden-Projekten von Transition Town:

• Gärtnern im Folientunnel und außerhalb

• KitaGarten Mullewapp

• Führung zur Landschaftsarchitektur und essbaren Pflanzen im Botanischen Garten von Henrike Mölleken

• Ausstellung von Rena Werneyer und Barbara Reinert

• Workshops zum Färben mit Pflanzenfarben,

• Upcycling im Garten,

• Yoga im Grünen

• Musik am Nachmittag von Kannengold und Jan Werneyer

• Café Knackpunkt im Dschungel mit selbstgebackenem Kuchen

Dabei können Sie auch schon die Kunstwerke sehen, die für das dann folgende nachtgruen installiert werden. Wenn das Wetter – wie im letzten Jahr – mitspielt, wird nach der ‚blauen Stunde‘ eine sanfte Überleitung zum nachtgruen folgen. In nun schon bewährter Tradition werden sie von gewaltigen Bäume an ruhenden Wassern empfangen, hier und da von mal spielerischem, mal geheimnisvollem, gelegentlich sogar erhellendem Licht empfangen.

Die Gäste können illuminierte Kunstwerke der Neusser Künstler:innen: Heribert Münch, Robert Willmers, Alicia Langwald, Kiril Maltsev, Wolfram Ludwig (Animierte Gletscherskulptur) und ein caleidoskoProject von Jörg M. Schmitz und Christine Vogel sehen. Darüber hinaus sind die Bürger*innen eingeladen zu Musik von Jürgen Grotzinger (DJ und Band) eine angeregte neuartige Kunst- und Kulturbegegnungen zu erfahren. Durch den Abend führt die Zeremonienmeisterin Susanne Lüpertz mit Ton und Licht. Während Sie hören und sehen, können sie an kühlen Getränken nippen und erstmals in diesem Jahr sogar das kulinarische Angebot des Foodtruck der Augustinus Gruppe mit vegetarischen und anderen Köstlichkeiten aus dem regionalen Saisonangebot genießen.

(Stand 21.09.2022)