22.03.2024 - Fuß- und Radverbindung von Düsseldorf-Heerdt nach Neuss erneuert

Wer zu Fuß oder mit dem Rad vom Barbaraviertel in die Neusser Innenstadt unterwegs ist oder aus Düsseldorf-Heerdt kommt, kann sich nun über einen frisch sanierten Geh- und Radweg freuen. Das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) hat diesen entlang der Düsseldorfer Straße auf fast 600 Metern erneuert. Hierbei wurde zunächst der bisherige und in weiten Teilen stark beschädigte Untergrund aus Asphalt, Betonplatten und Betonpflastersteinen abgetragen. Im Anschluss wurde die Fläche durchgehend asphaltiert und markiert. Insgesamt hat die Stadt Neuss rund 300.000 Euro in die Erneuerung investiert.

