22.11.2024 - Stadt informiert zur kommunalen Wärmeplanung

Die Stadt Neuss lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zum öffentlichen Bürgerforum zur kommunalen Wärmeplanung ein. Die Veranstaltung bietet eine Plattform, um die ersten Zwischenergebnisse der kommunalen Wärmeplanung zu präsentieren und gemeinsam mit der Stadtgesellschaft den Weg zu einer klimafreundlichen Wärmeversorgung zu diskutieren.

Das öffentliche Bürgerforum findet am Freitag, den 29. November 2024, um 16:30 Uhr im Ratssaal (E.260) des Rathauses der Stadt Neuss statt. In diesem Zusammenhang werden auch wertvolle Informationen über die Zukunft des Heizens mit regenerativen Energiesystemen gegeben. Moderne Wärmesysteme wie Luft-Wasser-Wärmepumpen oder Erdwärmepumpen verbinden Effizienz mit Klimaschutz und sorgen für hohen Wohnkomfort und angenehme Raumtemperaturen. Darüber hinaus profitieren Eigenheimbesitzer von vergleichsweise niedrigen Betriebskosten und hoher Energieunabhängigkeit. Zahlreiche Förderprogramme unterstützen den Wechsel zu diesen nachhaltigen Technologien. Eine Investition in ihr Eigenheim, die sich lohnt – für die Umwelt, die Zukunft und nachfolgende Generationen.

Die Stadt Neuss bittet um eine vorherige Anmeldung zur Veranstaltung über das Bürgerbeteiligungsportal unter https://www.neuss.de/buergerforum-kommunale-waermeplanung

Generelle Informationen zur kommunalen Wärmeplanung gibt es auch unter http://www.neuss.de/waermewende-in-neuss