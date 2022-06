23.06.2022 - Alles nur Fassade? Stadtspaziergang mit dem Museum

Auch wenn das Haus am Obertor aktuell wegen eines Hochwasserschadens geschlossen ist – es geht trotzdem weiter! Mit Führungen an der frischen Luft nutzt das Clemens Sels Museum Neuss die Sommerzeit und bietet im Juni und Juli abwechslungsreiche Führungen durch die Neusser Innenstadt zu verschiedenen Themen an.

Alles nur Fassade? Ein Architekturspaziergang durch Neuss

Entwerfen, gestalten, konstruieren. Vom Mittelalter bis in die 1970er-Jahre und vom schönen Wohnhaus bis hin zum funktionalen Regierungsgebäude: Bei einem Spaziergang durch die Stadt werfen wir einen Blick auf und hinter die Fassade verschiedenster Neusser Bauten und in die Architekturgeschichte.

Termin:

Donnerstag, 30. Juni 2022, 18 Uhr - Schwerpunkt Moderne – weitere Themen und Termine auf www.clemens-sels-museum-neuss.de/programm/stadtspaziergang.

Der Treffpunkt wird nach erfolgreicher Anmeldung bekanntgegeben.

Die Führungen dauern 90 Minuten und kosten 5 Euro pro Person. Eine Anmeldung über die Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131 904141 ist erforderlich.