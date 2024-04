24.04.2024 - Bürgermeister trifft neue Alpenpark-Eigentümer

Der „Neusser Gletscher“ hat einen neuen Eigentümer. Die Gründer des Alpenpark Neuss, August Pollen und Johannes Janz, haben Ende März die Geschäfte des Alpenparks in die Hände des bisherigen Managements sowie des neuen Eigentümers, der SnowWorld International B.V., gelegt. Am Montag dieser Woche (22.04.2024) fand ein Kennenlernen zwischen Bürgermeister Reiner Breuer, Sportdezernent Dr. Matthias Welpmann und dem Chief Executive Officer (CEO) der SnowWorld, Wim Hubrechtsen, in der Neusser Skihalle statt.

Am 04. Januar 2001 öffnete in Neuss die erste Skihalle Deutschlands die Türen für den Publikumsbetrieb. Heute ist der Alpenpark der weltweit führende Musterbetrieb in der Branche. Dies vor allem auch in Sachen Klimaneutralität. Auf einer 30.000qm großen Solarfläche erzeugt der Betrieb direkt auf dem eigenen Gelände in Neuss mehr erneuerbare Energie, als der komplexe Freizeitpark mit Skihalle, Hotel, Erlebnisgastronomie sowie zahlreichen In- und Outdoor Aktivitäten verbraucht.

Bürgermeister Breuer freut sich nicht nur über das erfolgreiche und klimabewusste Unternehmen in seiner Stadt, sondern insbesondere darüber, dass sich an der bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Alpenpark auch in Zukunft nichts ändern wird. So sollen auch die Gespräche zur „Eissport-Halle“ fortgeführt werden.

---

In unserem Bildarchiv finden Sie ein Foto für Ihre Berichterstattung. Foto: Stadt Neuss (v.l.n.r.: Herr Wim Hubrechtsen - Chief Executive Officer bei SnowWorld, Herr Dr. Matthias Welpmann - Sportdezernent Stadt Neuss, Herr August Pollen - Mitbegründer des Alpenpark Neuss, Herr Bürgermeister Reiner Breuer, Herr Patryk Lamich - Chief Operating Officer – Alpenpark Neuss und Herr Andreas Hansen - Bereichsleiter Finanzen/Controlling/Personal)