24.06.2022 - Zeichnen und Schreiben im Park

In den Sommerferien bietet das Kulturamt der Stadt Neuss erneut die Veranstaltungsreihe „Zeichnen im Park“ an. Jeweils mittwochs von 18 bis 20 Uhr gibt Diplomgrafikerin Vera Henkel interessierten Erwachsenen vor inspirierender Naturkulisse hilfreiche Tipps für das Zeichnen. Der erste Termin findet am Mittwoch, 29. Juni 2022, um 18 Uhr im Botanischen Garten statt. Die weiteren Termine sind jeweils mittwochs 6., 13., 20. und 27. Juli sowie am 3. August 2022. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mitzubringen sind Bleistift, schwarzer dünner Filzstift, gegebenenfalls Buntstifte, DIN-A3-Zeichenpapier beziehungsweise ein DIN-A3-Zeichenblock sowie eine feste Unterlage und eine Sitzgelegenheit. Fortgeschrittene können weitere Materialien auf eigenen Wunsch mitbringen.

Darüber hinaus bieten das Kulturamt der Stadt Neuss gemeinsam mit Vera Henkel erstmals die neue Veranstaltungsreihe „Schreiben im Park“ an. Jeweils dienstags von 18 bis 20 Uhr leitet die ebenfalls als Freie Autorin tätige Diplomgrafikerin interessierte Erwachsene in der Kunst des Schreibens von kurzen Texten und Episoden an. Das Pilotprojekt startet am Dienstag, 28. Juni 2022. Zwei weitere Termine folgen am 5. Juli und am 12. Juli 2022. Auch bei diesem Kurs ist die Teilnahme kostenfrei. Mitzubringen sind Stift und Papier sowie eine feste Unterlage und eine Sitzgelegenheit.

Die Gruppen treffen sich jeweils am Haupteingang, Bergheimer Straße 67. Falls es regnen sollte, können die Kurse im Gewächshaus der Urban Gardener stattfinden. Anmeldungen nimmt die Kursleiterin per E-Mail an verahenkel@icloud.com entgegen.

(Stand: 24.06.2022)

In unserem Bildarchiv finden Sie ein Foto für Ihre Berichterstattung. Fotounterzeile: Vera Henkel © Andreas Woitschützke