25.05.2022 - Eröffnung des 42. Internationalen Hansetages

Morgen geht es los! Der 42. Internationale Hansetag 2022 wird am Donnerstag, 26. Mai 2022, um 19 Uhr offiziell durch den Vormann der NEUEN HANSE, Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau, und den Neusser Bürgermeister Reiner Breuer eröffnet. Moderiert wird die Eröffnungszeremonie auf der Hauptbühne im RennbahnPark vom Neusser Fernsehmoderator Wolfram Kons, bekannt aus „Guten Morgen Deutschland“ und dem RTL-Spendenmarathon.

Nach der offiziellen Eröffnung folgt ab 20 Uhr das erste Open-Air-Konzert auf der großen Bühne im Park. Die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein (dkn) unter Chefdirigent Christoph Konzc spielt passend zum Event ein internationales Programm. Neusser*innen sind die Konzerte der dkn unter freiem Himmel durch die jährliche Klassiknacht im Rosengarten wohl bekannt. Das Kammerorchester ist international besetzt und nicht nur deutschlandweit bekannt und laut dem Musikmagazin „Das Orchester“ eines „der führenden Kammerorchester Deutschlands“.

Unter dem Motto "Im Fluss der Zeit" wird die Neusser Innenstadt vier Tage mit Konzerten, Vorträgen, Märkten und vielen weiteren Events bespielt. Auf einem rund 1,6 Kilometer langen Rundweg gibt es einen Hansemarkt, auf dem sich fast 100 Hansestädte aus Europa vorstellen, einen Hafenmarkt mit Weinständen und Schlemmerangeboten am Hafenbecken 1, einen Hanse-Jahrmarkt mit Riesenrad, rasanten Fahrgeschäften und anderen „Kirmes“-Angeboten, einen FairTrade-Markt vor dem RomaNEum, die Kulturmeile auf der Oberstraße, das Festival „Zeitsprünge“ auf der Grünfläche zwischen Clemens Sels Museum und dem Zolltor, die Spielwiese für Hansekids mit zahlreichen Mitmachaktionen und Kindertheater in der Grünanalage zwischen Zolltor und Alte Post sowie die HANSEartWORKS, ein Kunstprojekt unter dem Motto „In the flow of time“ von internationalen Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedenen Hansestädten rund um das Kulturforum Alte Post. Die youthHansa – Hanse-Jugend wird sich am Greyhound Pier1 am Hafenbecken 1 treffen und dort auf einem Hotelschiff Quartier beziehen.

Open-Air-Konzerte auf der Hauptbühne im RennbahnPark

Neben den Märkten gibt es fünf Bühnen, auf denen an vier Tagen verschiedene Künstler*innen auftreten. Die Hauptbühne steht im RennbahnPark und bietet neben der offiziellen Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung vor allen Dingen unterschiedlichste Konzerte bei freiem Eintritt. Der Freitag wird ein „Rheinischer Abend“ mit Stimmungsbands aus der Region. Ab 16 Uhr spielen die Rabaue aus Grevenbroich, „The Fantastic Company“ aus Neuss, die Neusser Kultband Räuber und die Rhythmussportgruppe aus Düsseldorf. Krönendes Highlight des Abends ist das Konzert der „kölschen“ Band Brings.

Der Samstag, 28. Mai 2022, steht unter dem Motto „ESC and more“. Nach der Sängerin, Gitarristin und Songwriterin Clara Krum, und der deutschen Reggae- und Ska-Band, Betrayers of Babylon kommen als Hauptacts an dem Abend Malik Harris und Michael Schulte, bekannt durch seinen großen Erfolg beim Eurovision Song Con­test 2018 oder als Coach bei The Voice of Germany.

Am Sonntag endet der 42. Internationale Hansetag mit einer großen Abschlussveranstaltung. Zunächst starten alle Teilnehmenden zu einem farbenprächtigen Umzug am Obertor. Oft in Gewändern ihrer Hansestadt ziehen die Gäste von dort über Oberstraße, Markt und Hammer Landstraße zur Hauptbühne im RennbahnPark. Der Hansetag in Neuss endet mit einem musikalischen Programm, gestaltet von der Musikschule Neuss, und mit der Übergabe der Hansefahne an die kommende ausrichtende Stadt, das polnische Toruń.

Und das Beste: Bei allen Open-Air-Konzerten im RennbahnPark ist der Eintritt frei! Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet.

(Stand: 22.05.2022, Kro)