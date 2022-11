25.11.2022 - Günstig in die Düsseldorfer Oper mit der VHS!

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause nimmt die VHS Neuss die Zusammenarbeit mit der Deuschen Oper am Rhein wieder auf und bietet vergünstigte Karten für 29,90 € an.

Den Auftakt macht die Oper „Don Pasquale“ von Gaetano Donizetti in der Inszenierung von Rolando Villazón am Sonntag, dem 15.01.2023. Es folgt „Die Fledermaus“ von Johann Strauß Sohn am Samstag, dem 04.02.23, für die man sich auch schon anmelden kann.

Im Entgelt ist die Opernkarte (guter Platz) und das KombiTicket zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt im Gebiet des VRR enthalten. Eine Anmeldung bei der VHS ist erforderlich, möglich über die Homepage www.vhs-neuss.de, schriftlich oder persönlich in der VHS im RomaNEum von Montag – Freitag von 9.00-12.00 Uhr und donnerstags von 15.00 – 18.00 Uhr.