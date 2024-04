26.04.2024 - Empfang Neusser Schiedspersonen im Rathaus

Um Neusser Schiedspersonen für ihre ehrenamtliche Arbeit zu danken, lud die Stadt Neuss jetzt zu einem Empfang in den Katharina-Ross-Raum im Innenhof des Rathauses ein. Bürgermeister Reiner Breuer und der Beigeordnete für Bürgerservice, Sicherheit und Soziales, Holger Lachmann, empfingen insgesamt 12 Schiedspersonen und ihre Stellvertreter*innen aus neun Stadtbezirken. Vier von ihnen haben bereits eine 20-jährige Amtszeit überschritten, bzw. nähern sich dieser Marke.

Bürgermeister Reiner Breuer betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit der Tätigkeit der Schiedsmänner und Schiedsfrauen: „Ihr Einsatz als neutrale Vermittler ist von unschätzbarem Wert für unsere Stadt. Durch ihre Fähigkeit, Streitigkeiten zu schlichten und faire Lösungen zu finden, tragen Sie maßgeblich zur Stabilität und Harmonie in unserer Gemeinschaft bei.“

Schiedspersonen brechen festgefahrene Konfliktsituationen und verhärtete Fronten durch Verhandlungsgeschick auf und schlichten dadurch kleinere Meinungsverschiedenheiten sowie zivil- oder strafrechtliche Streitigkeiten. Sie helfen zu einer entspannten und friedlichen Atmosphäre zurück zu finden und bewirken eine spürbare Entlastung der Gerichte.

Neben den formellen Schiedsverfahren stellen auch die sogenannten Tür- und Angelfälle – Telefonate, E-Mail Anfragen oder auch kurze persönliche Gespräche an der Haustür - einen nicht unerheblichen Teil der Schiedsamtstätigkeit dar. Im Jahr 2023 waren es im gesamten Stadtgebiet 39 Fälle, die verhandelt wurden. Die Zahl der Fälle variiert jedoch von Jahr zu Jahr. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 waren es 58 Fälle.



Fragen und Bewerbung

Die Stadt Neuss ist immer wieder auf der Suche nach neuen Schiedspersonen. Bei Fragen steht das Rechtsamt gerne telefonisch unter 02131 903008 oder per E-Mail an rechtsamt@stadt.neuss.de zur Verfügung. Bewerbungen können an das Rechtsamt der Stadt Neuss, Oberstraße 108, 41456 gerichtet werden.

Informationen zu den Voraussetzungen gibt es online unter: https://www.neuss.de/rathaus/schiedsamtswesen

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.