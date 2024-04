26.04.2024 - Energiesparen im Alltag: Vortragsreihe mit der Verbraucherzentrale

Die Stadt Neuss bietet zusammen mit den anderen sieben Kommunen im Rhein-Kreis Neuss, der Kreisverwaltung und der Verbraucherzentrale NRW gemeinsam eine Vortragsreihe zum Thema „Energiesparen im Alltag“ an. Die kostenlosen Online-Seminare beginnen jeweils um 18 Uhr und werden vom Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.

Mit gutem und unabhängigen Rat unterstützen die Energie-Fachleute der Verbraucherzentrale private Haushalte in allen Fragen rund um die Energieeffizienz von Wohngebäuden und Haustechnik. Ziel ist die Energieeinsparung in den eigenen vier Wänden, um langfristig Kosten zu vermeiden, den Komfort zu steigern und Impulse für den Klimaschutz zu setzen. In den Vorträgen geben die Energie-Fachleute Tipps. Im Anschluss bleibt Zeit für die Beantwortung von Fragen.

Die Termine und Themen auf einen Blick:

„Sonnenstrom vom Dach“ wird am Montag, 29. April, beleuchtet. Die Informationen drehen sich um technische Grundlagen und aktuelle Trends, Empfehlungen zu Auslegung und Planung, Kosten und Wirtschaftlichkeit, rechtliche Fragen sowie Anschaffung und Betrieb.

Der Einwahllink lautet: https://rkn.nrw/pr033

Am kommenden Montag, 6. Mai, steht das Thema „Neue Heizung – Wärmepumpe und ihre Alternativen“ im Mittelpunkt. Experten klären auf über die die neuen Richtlinien des Gebäudeenergiegesetzes, technische Grundlagen und Wärmepumpentypen, Kombigeräte, alternative Heiztechniken und ihre Einsatzmöglichkeiten sowie Kosten und Förderung.

Der Einwahllink lautet: https://rkn.nrw/pr034