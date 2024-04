26.04.2024 - Familientag im Museum: Öffentliche Führung & Kinderworkshops bei freiem Eintritt

Das Clemens Sels Museum Neuss bietet am kommenden Sonntag, 5. Mai 2024, mit einem Veranstaltungs-Dreierpack Programm für Groß und Klein an.

Im Kreativworkshop „Kunterbunte Wappenwelt“ für Kinder zwischen drei und fünf Jahren können die kleinsten Gäste mit Fingerfarbe und verschiedenen Stempeln ihr eigenes Wappen entwerfen. Parallel dazu findet der Workshop „Kleider machen Leute“ für Kinder ab sechs Jahren statt: Hier können die Kinder mittelalterliche Kleidung und Stoffe erkunden, selbst anprobieren und im Anschluss ein kleines Stück selbst weben.

Währenddessen geht es für die Erwachsenen auf eine Führung durch die Sonderausstellung „Neuss 1474 – Belagerung durch Karl den Kühnen“.

Die Kinder-Workshops dauern 90 Minuten und die Teilnahme kostet sechs Euro, bei der 60-minütigen Führung sind es vier Euro. Der Eintritt in das Clemens Sels Museum Neuss ist wie jeden ersten Sonntag im Monat frei. Eine Anmeldung über die Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch an der Museumskasse unter 02131 90-4141 ist erforderlich.