28.11.2022 - Südbad ab Montag wegen Grundreinigung geschlossen

Aufgrund der jährlichen Grundreinigungsarbeiten und der anschließenden Weihnachtsfeiertage bleibt das Südbad von Montag, 5. Dezember, bis einschließlich Montag, 26. Dezember, geschlossen. Neben den Reinigungsarbeiten werden in einem Teilbereich der Umkleiden auch die Böden neu gefliest. Am Hubboden im 25 Meter Sportbecken finden ebenfalls Arbeiten statt. So wird die Hubbodenspindel erneuert. Das Nordbad und das Stadtbad bleiben regulär geöffnet.

Alle Informationen zu den Neusser Bädern einschließlich der Öffnungszeiten finden Sie hier.