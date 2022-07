29.07.2022 - 9-Euro-Ticket geht in den letzten Monat

Nach zwei verkaufsstarken Monaten im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und einer sehr positiven Resonanz bei den Fahrgästen beginnt am Montag, 1. August, der letzte Monat, für den Bus- und Bahnkunden ein 9-Euro-Ticket erwerben können. Die Stadtwerke Neuss allein haben bislang bereits rund 48.000 Tickets verkauft. „Das attraktive Angebot für den ÖPNV wird sehr gut von den Fahrgästen angenommen“, berichtet Jörg Steinfort, Marketing- und Vertriebsleiter für den Bereich Nahverkehr bei den Stadtwerken Neuss. Auch das 9-Euro-Ticket kann am bequemsten und ohne Schlange zu stehen direkt über das Smartphone oder das Tablet gekauft werden. „Wer es bislang noch nicht ausprobiert hat, kann es am einfachsten online über unsere neuss mobil-App erwerben. Die App lässt sich kostenfrei im App Store oder im Google Play-Store downloaden.“ Das 9-Euro-Ticket kann deutschlandweit genutzt werden. Es gilt in Bussen, Straßenbahnen, S-Bahnen sowie Regionalzügen und Regionalexpressen in der 2. Klasse. Das Ticket ist eine Monatskarte und bis zum Monatsende gültig - unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt es erworben wird.

Außer über die App verkaufen die Stadtwerke Neuss das 9-Euro-Ticket in ihrem Online-Ticketshop, im KundenCenter Nahverkehr an der Krefelder Straße und in all ihren Vorverkaufsstellen. Das Ticket kann auch am Automaten oder direkt beim Busfahrer erworben werden.

Abo-Ticket nach Maß

Das 9-Euro-Ticket bietet für Gelegenheitsfahrer außerdem die Chance, aus dem regulären Abo-Portfolio passgenau die richtige Variante auszuwählen und im Monat August ausgiebig für nur neun Euro zu testen - ob BärenTicket, Ticket1000, Ticket2000 oder YoungTicketPLUS. „Es ergibt absolut Sinn, sich für ein konkretes Abonnement zu entscheiden. Eine mögliche Kündigung am Monatsende ist natürlich kostenfrei möglich“, erklärt Steinfort. Alle Infos zum 9-Euro-Ticket finden sich auch auf der Website der Stadtwerke.

(Stand 29.07.2022)