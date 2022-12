01.12.2022 - Bezirksausschuss VII – Uedesheim tagt am Donnerstag

Über das Maßnahmenpaket für mehr Sauberkeit in der Stadt Neuss berichtet die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Bezirksausschusses VII – Uedesheim am kommenden Donnerstag, 8. Dezember 2022. Daneben steht unter anderem der Sachstand zur E-Ladeinfrastruktur auf der Tagesordnung.

Die Sitzung unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Stefan Crefeld beginnt um 17 Uhr in der Rheinterasse Uedesheim an der Deichstraße 16.

Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerinfoportal zur Verfügung.