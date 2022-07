04.07.2022 - „Nachtsport“ in den Sommerferien

In den Sommerferien findet der „Nachtsport“ des Jugendamtes und des Stadtsportverbandes Neuss e.V. nur teilweise statt. Fußball wird am 29. Juli 2022 und am 5. August 2022 gespielt. Der Parkour läuft in den Sommerferien durchgängig, außer am 22. Juli 2022. Basketball entfällt in den Sommerferien aufgrund eines Umbaus der Halle. Die kostenlosen Angebote sind für Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren, die in Neuss wohnen und keinem Sportverein angehören. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle, die Lust haben mitzumachen, sind willkommen. Momentan werden auch noch Betreuer*innen gesucht. Wer mindestens 18 Jahre alt ist, freitags von 22 bis 24 Uhr Zeit hat und gerne mit Jugendlichen arbeitet, kann sich melden. Informationen gibt es bei Gösta Müller vom Stadtsportverband Neuss e.V. unter folgender Email-Adresse: ssv@stadtsportverband.de. Für die Betreuung wird eine steuerfreie Übungsleiterpauschale gezahlt.

Standorte und Uhrzeiten:

Basketball: freitags von 22 bis 24 Uhr mit dem Stadtsportverband Neuss (Sporthalle Gymnasium Norf, Eichenallee 8, Neuss-Norf)

Fußball: freitags von 22 bis 24 Uhr mit dem Stadtsportverband Neuss (Sporthalle Marie-Curie-Gymnasium, Jostenallee, Neuss-Nordstadt)

Parkour: freitags von 22 bis 24 Uhr mit dem Stadtsportverband Neuss (Sporthalle St. Peter-Schule, Rosellener Schulstraße 9, Neuss-Rosellen)

(Stand: 04.07.2022/jj)