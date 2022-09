21.09.2022 - Stadtbibliothek im Oktober

In dem vielseitigen Veranstaltungsangebot gibt es im Oktober zwei Höhepunkte in der Stadtbibliothek:

„Neuss liest“ 2022 Navid Kermani



Bereits am 29. September wird das diesjährige Lesefest „Neuss liest“ eröffnet. Bis zum 28. Oktober finden 15 Veranstaltungen statt, in denen das Leben und die Werke des vielfach ausgezeichneten Autors Navid Kermani im Mittelpunkt stehen. In den traditionellen Kaffeepausenlesungen wird der Roman „Große Liebe“ in Fortsetzung gelesen. Wie in den Vorjahren wird die Gestaltung der Vorlesepassagen von Vertreter*innen aus Neusser Vereinen, Kulturinstituten und sonstigen Einrichtungen übernommen. Über drei Wochen lang werden sich die Neusser*innen mit dem literarischen Werk von Navid Kermani beschäftigen und sich über ihre Leseerfahrungen austauschen. Der Eintritt zu den Kaffeepausenlesungen ist frei. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Die einzelnen Termine sowie die Orte, beteiligte Vorleser*innen und Einrichtungen sind der Website zu entnehmen.

Darüber hinaus sind folgende Veranstaltungen geplant:



Am Dienstag, 4. Oktober, gibt der Neusser Schauspieler und Vortragskünstler Patrick Schad einen Überblick über Leben und Werk von Navid Kermani und trägt einige Leseproben vor. Die Veranstaltung findet im „Kulturkeller“ statt und beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung über die Website wird gebeten.



Für eine Lesung aus Navid Kermanis Kinderbuch „Ayda, Bär und Hase“ konnten vom Förderverein Kinder- und Jugendhilfe Neuss e.V. Jutta und Stephanie Stüsgen sowie Stefan Pauly und Lukas Gradtke als Vorleser*innen gewonnen werden. Sie lesen am Mittwoch, 5. Oktober, um 16 Uhr Kindern im Alter von vier bis acht Jahren und ihren Familien in der Stadtbibliothek die Geschichte von Ayda und ihren Freunden vor. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird über die Website gebeten.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung am Freitag, 14. Oktober, steht der Roman „Sozusagen Paris“. Es lesen Martina Günther, Manfred Hemmersbach, Mechthild Nachtwei Klose, Ute Schwiebert und Anita Wermeister von der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Andreas. Beginn ist um 19:30 Uhr und Veranstaltungsort ist der Ratssaal Norf. Um Anmeldung über die Website wird gebeten.



Am Samstag, 15. Oktober, lesen Anna Sonnenschein und Philippe Ledun vom Rheinischen Landestheater Passagen aus dem Buch „Entlang den Gräben“. In seinem Reisetagebuch erzählt Navid Kermani von seiner Reise von Köln bis nach Isfahan, die durch die von Krieg und Unruhe geprägten Teile Europas führte. Dabei skizziert er auf eindrucksvolle Weise verschiedene Kulturen und Menschen. Die Veranstaltung findet im Rheinischen Landestheater statt und beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

Zum Abschluss des diesjährigen Lesefestes „Neuss liest“ findet im Familienforum im Edith-Stein-Haus am Mittwoch, 26. Oktober, ein Diskussionsabend zu Navid Kermanis neuem Buch „Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen“. Im Mittelpunkt stehen Fragen nach Gott im Kontext des interkulturellen und interreligiösen Dialogs. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Der erste Geburtstag des Kreativraums Makerspace der Stadtbibliothek ist der zweite Höhepunkt im Oktober:



Der Makerspace feiert im Oktober seinen ersten Geburtstag. Aus diesem Anlass hat die Stadtbibliothek einige besondere Veranstaltungen geplant.



Unter der Anleitung von Christine Vogel kann in der „NähBar“ am Samstag, 8. Oktober, ab 10 Uhr mit etwas Geschicklichkeit und einer Nadel aus altem Stoff, einem ausgedientem Hemd oder einem Kleid etwas Neues entstehen. Zu der gemeinsamen Nähaktivität sind Kinder ab zehn Jahren und deren Familien eingeladen. Vor Ort können entweder die vorhandenen Nähmaschinen genutzt oder eigene mitgebracht werden, ebenso sind weitere Nähutensilien willkommen. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit „Transition Town – nachhaltig leben“ statt, der „Rotkreuz-Laden & Café“ unterstützt sie ebenfalls. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber eine Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek erforderlich.



Während der servicefreien Öffnungszeit am Nachmittag lernen jugendliche Einsteiger*innen ab zwölf Jahren in der dreistündigen „ProgrammierBar“ am Samstag, 8. Oktober, unter Anleitung von Jörg Schmitz das Programmieren mit „Raspberry Pi“. Darüber hinaus erhalten sie einen Einblick in das Betriebssystem Linux und die Programmiersprachen „Scratch“ und „Python“. Die Veranstaltung ist kostenfrei und beginnt um 13:30 Uhr. Um Anmeldung über die Website wird gebeten.



Ab Oktober wird das Angebot des Makerspace um ein neues Format für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene erweitert. Mit Besuch eines zweigeteilten Kurses können sie den 3D-Führerschein erwerben, der dazu berechtigt, den bibliothekseigenen 3D-Drucker zu nutzen. Am Dienstag, 26. Oktober, werden in der Zeit von 15:30 bis 16:30 Uhr zunächst grundlegende Informationen über die Funktionen und die Handhabung des 3D-Drucker-Modells „UltiMaker 3“ vermittelt. Im Zeitfenster von 16:30 bis 17:30 Uhr folgen einführende Informationen über die Open-Source Slicer-Software „UltiMaker Cura“ und die Handhabung des 3D-Druckers „UltiMaker 3“. Die kostenfreien Veranstaltungen können einzelnen über die Website gebucht werden. Die Teilnahme setzt einen gültigen Bibliotheksausweis voraus. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website:

https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/3d-druckerfuehrerschein-einfuehrung-in-die-nutzung-des-3d-druckers-ultimaker-3/ und

https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/die-3d-slicer-software-ultimaker-cura-einfuehrung/

Die Stadtbibliothek weist darauf hin, dass sie zu den regulären Öffnungszeiten mit Servicepersonal auch weitere Öffnungszeiten hat, in denen Schüler*innen allein oder gemeinsam in der Bibliothek Hausaufgaben machen und dabei den Medienbestand nutzen können. Berufstätige haben die Möglichkeit, sich außerhalb ihrer eigenen Arbeitszeit mit Lesestoff zu versorgen und Familien können bei schlechtem Wetter sonntags so einen gemütlichen Spiel- und Lesenachmittag in der Bibliothek verbringen. Die servicefreien Zeiten sind freitags von 18 bis 22 Uhr, samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr. In dieser Zeit ist allerdings keine Beratung oder Neuanmeldung möglich.

(Stand 21.09.2022)