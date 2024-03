21.03.2024 - Wasser für den Frieden

In einer Welt, in der Wasser entweder Frieden stiften oder Konflikte auslösen kann, ist es von entscheidender Bedeutung, sich der globalen Wasserkrise bewusst zu werden und Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu bewältigen. Dies ist das zentrale Thema des Weltwassertags 2024, der unter dem Motto "Wasser für den Frieden" steht. "Wir müssen unsere Wertschätzung für Wasser weiter stärken. Mit Investitionen in die Wasserinfrastruktur, ob hier in Neuss oder global, legen wir den Grundstein für Gesundheit und Ernährungssicherheit", betont Thomas Walkiewicz, Geschäftsführer der Stadtwerke Neuss. Wenn Wasser knapp ist oder verschmutzt, und wenn Menschen keinen oder ungleichen Zugang dazu haben, können Spannungen zwischen Gemeinschaften und Ländern entstehen. Mehr als 3 Milliarden Menschen weltweit sind auf Wasser angewiesen, das nationale Grenzen überschreitet. Dennoch haben nur 24 Länder Kooperationsvereinbarungen für all ihr gemeinsames Wasser.

"Durch eine verstärkte Zusammenarbeit beim Wasser können wir nicht nur Konflikte vermeiden, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt ausüben", ergänzt Stefan Alef, Leiter Anlagenplanung und - betrieb der Stadtwerke Neuss. Mit zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels und wachsender Bevölkerung besteht ein dringender Bedarf, innerhalb und zwischen Ländern gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um unsere kostbarste Ressource zu schützen und zu erhalten.

Positive Auswirkungen durch Zusammenarbeit

Die Schaffung einer positiven Kettenreaktion ist das Ziel des Weltwassertags 2024 unter dem Thema "Wasser für den Frieden". Durch Zusammenarbeit beim Wasser kann eine harmonische Entwicklung gefördert, Wohlstand generieren und Resilienz gegenüber gemeinsamen Herausforderungen aufgebaut. „Es ist entscheidend zu erkennen, dass Wasser nicht nur eine Ressource ist, um die gekämpft wird - es ist ein Menschenrecht, das jeder Facette des Lebens zugrunde liegt,“ so Stefan Alef. An diesem Weltwassertag sollen sich alle um Wasser vereinen und es für den Frieden nutzen, um so die Grundlagen für eine stabilere und prosperierende Zukunft zu legen.

Wichtige Botschaften zum Weltwassertag 2024

Wasser kann Frieden stiften oder Konflikte auslösen. Durch Zusammenarbeit beim Wasser können wir die Wasserbedürfnisse aller ausbalancieren und dazu beitragen, die Welt zu stabilisieren.

Wohlstand und Frieden sind auf Wasser angewiesen. Wenn Nationen den Klimawandel, die Massenmigration und politische Unruhen bewältigen, müssen sie die Wasserkooperation in den Mittelpunkt ihrer Pläne stellen.

Wasser kann uns aus der Krise führen. Wir können Harmonie zwischen Gemeinschaften und Ländern fördern, indem wir uns um den gerechten und nachhaltigen Wasserverbrauch vereinen - von internationalen Vereinbarungen der Vereinten Nationen bis hin zu Maßnahmen auf lokaler Ebene.

Über den Weltwassertag

Der Weltwassertag findet seit 1993 jedes Jahr am 22. März statt und wird seit 2003 von UN-Water organisiert. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der UN-Kampagne auf der Beschleunigung des Wandels zur Lösung der Wasser- und Sanitärkrise. Die globale Kampagne mit dem Titel "Be the change" ermutigt die Menschen, in ihrem eigenen Leben Maßnahmen zu ergreifen, um die Art und Weise zu ändern, wie sie Wasser verwenden, verbrauchen und verwalten. Weil Wasser uns alle betrifft, müssen alle handeln.