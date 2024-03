21.03.2024 - Weltwassertag am 22. März 2024

Anlässlich des diesjährigen Weltwassertages am Freitag, den 22. März 2024, macht die Stadt Neuss auf die Initiative Refill-Deutschland aufmerksam. Das Konzept der Initiative ist simpel und einfach: Läden mit Refill Aufklebern an Fenster oder Türen füllen kostenfrei Leitungswasser in ein mitgebrachtes Trinkgefäß. Zudem gibt es online eine Karte, in der die Orte in der Stadt Neuss markiert sind. Derzeit sind 10 Refill-Stationen im gesamten Stadtgebiet zu finden: https://refill-deutschland.de/.

Ziel von Refill ist es, aktiv zur Reduzierung von Plastik beizutragen und auf die Probleme von Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung durch Plastik aufmerksam zu machen. Denn: Plastik ist für 4,5% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Mit dem erleichterten Zugang zu Trinkwasser ist das Refill-Konzept besonders bei Hitzebelastung in den heißen Sommermonaten auch ein Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel.

Neusser Einrichtungen und Geschäfte, die ebenfalls eine Refill-Station werden möchten, kann sich per E-Mail an die Stadt Neuss wenden unter klimaanpassung@stadt.neuss.de. Das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima stellt Ihnen dann einen Refill-Aufkleber zur Verfügung.

