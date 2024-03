06.03.2024 - Schülerempfang im Rathaus

Bürgermeister Reiner Breuer hat jetzt Schüler*innen des Marie-Curie-Gymnasiums und ihre kroatischen Austauschschüler*innen der First Rijeka Croatian High School sowie ihre Lehrer im Ratssaal des Neusser Rathauses empfangen.

Der erste Besuch der Schule aus Rijeka in der Quirinusstadt ist Teil eines vielfältigen Programms. So machten die Schüler*innen der 10. und 11. Klasse außerdem eine Neusser Stadtführung zum Leitthema des Austausches „Wasser verbindet – besonders in Häfen“ und besuchten das Schokoladenmuseum in Köln.

Die Schulpartnerschaft ist noch ganz frisch und fußt auf einer Reise nach Rijeka im Oktober 2023. Da besuchte eine Neusser Delegation um Bürgermeister Reiner Breuer zwei Tage lang die kroatische Stadt, um die 1990 begründete Freundschaft der Städte aufzufrischen und neue Beziehungen für die Zukunft zu knüpfen.

Insbesondere der Austausch von Schüler*innen soll nun als Fundament der Beziehungen gestärkt werden, wie auch Bürgermeister Reiner Breuer bei dem Empfang betonte: „Durch Schulpartnerschaften wie diese bauen wir wichtige Brücken, die gerade in der heutigen Zeit von großer Bedeutung sind für ein interkulturelles Verständnis und Miteinander.“

Die Schüler*innen sind noch bis Freitag, 8. März 2024, zu Gast in Neuss. Der Gegenbesuch des Marie-Curie-Gymnasiums in Rijeka ist für September dieses Jahres geplant.

