26.02.2021 - Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität

Über den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan zum Radschnellweg berät der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 3. März 2021, 17 Uhr. Weitere Themen sind unter anderem punktuelle Maßnahmen um den Verkehr an der Volmerswerther Straße zu beruhigen sowie Sachstandsberichte zur Fleher Brücke, zum Projekt „Neuss Wendersplatz – der Heimat einen Hafen geben“ und zur Machbarkeitsstudie für Landesgartenschau 2026.

Da die epidemische Lage derzeit keine Präsenzsitzungen erlaubt, finden Ausschüsse in Form von Zoom-Video-Meetings statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an birgit.welter@stadt.neuss.de anzumelden. Sie erhalten dann einen Link, um die Sitzung über Zoom verfolgen zu können. Die Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

(Stand: 26.02.2021/Spa)