Ankommen in Neuss

Sollten Sie bereits über eine private Unterkunft in Neuss verfügen, so befolgen Sie bitte die folgenden drei Schritte (Wenn Sie in der ZUE am Obertorweg untergebracht sind, befolgen Sie nur Schritt 1):

Schritt 1:

Anmeldung im Bürgeramt der Stadt Neuss

Montag bis Mittwoch 8 bis 16 Uhr Donnerstag 13 bis 18 Uhr Freitag 8 bis 12.30 Uhr

Dort wird Ihnen nach erfolgter Anmeldung eine Meldebescheinigung ausgestellt.

Schritt 2:

Ausländerrechtliche Erfassung und Erteilung eines Aufenthaltstitels

Nach der Anmeldung im Bürgeramt kann die Vorsprache zur ausländerrechtlichen Erfassung und Erteilung eines Aufenthaltstitels (Fiktionsbescheinigung) im Raum E.670 sofort und ohne Termin erfolgen. Zur Vorsprache werden benötigt:

Identitätspapiere (Nationalpass, Aufenthaltserlaubnis Ukraine, Geburtsurkunde)

je ein biometrisches Passfoto pro Person

Die vom Bürgeramt ausgestellte Meldebescheinigung

Idealerweise eine dolmetschende Begleitperson

Schritt 3:

Beantragung von Leistungen

Hilfebedürftige Personen aus der Ukraine können Leistungen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 a) Asylbewerberleistungsgesetz beantragen. Die Beantragung erfolgt nach Terminvereinbarung in persönlicher Vorsprache. Einen Termin können Sie bei Frau Wolters vereinbaren: 02131 90-5760.

Für die Beantragung wird benötigt:

Meldebescheinigung (s. Schritt 1.)

Registrierung im Ausländeramt – Fiktionsbescheinigung (s. Schritt 2.)

Beantragung eines Bankkontos (Vertrag über Bankkonto)

Nationalpass

Wenn alle benötigten Unterlagen vorhanden sind, kann ein Antrag auf Asylbewerberleistung gestellt werden. Sollte noch kein gültiges Bankkonto vorhanden sein, können die Leistungen in Ausnahmefällen auch in Form von Barschecks ausgegeben werden.

Wenn Sie eine medizinische Behandlung benötigen, erhalten Sie einen sog. Krankenschein. Mit diesem Krankenschein werden die Kosten für notwendige Behandlungen übernommen.