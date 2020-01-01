Ukrainisch

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Загальні запитання та відповіді
Прибуття в Нойс
Реєстрація, посвідка на проживання та пільги
Дороговказ для біженців і помічників
Школа, лікарі, домашні тварини, спорт, культура
Натуральні пожертви та волонтерська робота
Ми часто отримуємо запити про можливість пожертвування. Просимо вас утриматися від нат
Житлове приміщення
Міська адміністрація готується прийняти біженців з України. Вона вже зараз отримує дуж
Інформація для вагітних та батьків
Консультаційні послуги та важлива інформація українською , російською та англійською