„Sport im Park“-Saison 2024 beendet

Trotz des erneut durchwachsenen Sommerwetters fand das kostenlose Sportangebot „Sport im Park“ auch in seiner achten Saison erneut großen Zuspruch bei den Neusser*innen. 7.086 Teilnehmende und damit durchschnittlich 35 pro Sporteinheit nutzten die Kurse vom 1. Juni bis zum 31. August 2024.

Insgesamt 16 Sporteinheiten pro Woche quer über das Stadtgebiet verteilt wurden angeboten, in Summe 239,5 Sportstunden in 207 Trainingseinheiten. Die kostenlosen und offenen Fitness- und Gesundheitskurse verteilten sich auch im Jahr 2024 auf alle sieben Wochentage. Trotz des durchwachsenen Wetters mit teilweise extrem hohen Temperaturen, Wind, Regen und Unwetterwarnungen, kam es lediglich zu zwei wetterbedingten Ausfällen. Um die Kurse auch bei hohen Temperaturen zu ermöglichen und körperliche Überanstrengung zu vermeiden, wurden die Kursinhalte entsprechend angepasst.

Wassersportangebote besonders nachgefragt

Im Vergleich zum Vorjahr mit 7.098 Teilnahmen, blieben die Zahlen trotz der Wetterkapriolen nahezu identisch. Die meisten Teilnahmen zählte erneut das Wassersportangebot mit „Stand-Up-Paddling“ und „Kanu“ am Sandhofsee, gefolgt von „Qi Gong“ und „Fit werden und bleiben“ im Nordpark. Im Südpark war der am häufigsten belegte Kurs “Rücken Fit. Im Stadtgarten standen „Yoga“, „Zumba“ und „Pilates“ hoch im Kurs. Die Teilnahmen bei „Fit-Mix“, „XCO-Walking“, „Allgemeiner Gesundheitssport“, „Allgemeines Fitnesstraining“ sowie „Functional Training“ waren auf Vorjahresniveau. Auch diese Kurse werden sicher im Jahr 2025 wieder angeboten. Das neu angebotene Ballspiel „Roundnet“ fand nicht den erhofften Zuspruch, wer sich traute es zu probieren, blieb jedoch am Ball. Auch das Angebot „Rundum bewegt“, wurde nur sehr vereinzelt genutzt.

Angebote der Neusser Sportvereine

Die im Rahmen von „Sport im Park“ angebotenen Kurse werden von den Vereinen nach der Saison zum Teil identisch weitergeführt. So kann man gegen eine kleine Gebühr jederzeit bei „Fit werden und bleiben“ vom Neusser Schwimmverein im Nordpark teilnehmen oder bei der TG Neuss für „Fit-Mix“ und „XCO-Walking“ online eine zeitlich begrenzte Kurzmitgliedschaft abschließen. Über entsprechende Vereinsmitgliedschaften können natürlich alle Sportarten weiterbetrieben werden. Das gesamte „Sport im Park“-Angebot ist in den Programmen der Vereine vertreten. Die Neusser Sportvereine freuen sich über Zulauf und für all jene, die noch nicht aktiv dabei sind, stehen sie für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Das Sportamt der Stadt Neuss, der Stadtsportverband, die beteiligten Neusser Sportvereine und die Trainer*innen, welche durch ihren professionellen und zuverlässigen Einsatz dieses Angebot möglich machen, blicken zufrieden auf diese „Sport im Park“-Saison zurück. Neben den hohen Teilnahmezahlen geben die zahlreichen positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden reichlich Zuspruch für die Planung des Programms 2025. Finanziert wird „Sport im Park“ aus dem Etat des Sportamts der Stadt Neuss, bezuschusst durch eine Zuwendung des Landessportbundes NRW.

Weitere Informationen zu dem Projekt sind zu finden unter: www.neuss.de/sport-im-park sowie www.facebook.com/sportimparkneuss.

___

Stand: 13. September 2024