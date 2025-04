01.04.2024 - Waltraud Beyen mit Heimatpreis 2024 geehrt

In feierlichem Rahmen hat Bürgermeister Reiner Breuer jetzt Waltraud Beyen, Preisträgerin des Heimatpreises 2024, ausgezeichnet. Beyen gründete vor einigen Jahren den gemeinnützigen Verein Best e.V., der sich ehrenamtlich für den Stadtteil Neuss-Derikum und seine Bürgerinnen und Bürger einsetzt. Gern angenommen werden unter anderem ihre organisierten „interkulturellen Frühstücke“ oder ihre Treffen zum „interreligiösen Dialog“. Beyens ehrenamtliche Liste ist lang: Weitere von der Netzwerkerin ins Leben gerufene Initiativen sind beispielsweise das Tanzcafé für Seniorinnen und Senioren oder die Nachmittagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler im Haus Derikum.

Mit dem Preis würdigt die Stadt Neuss seit 2019 lokales Engagement, das zur Stärkung und dem Erhalt des Heimatgedankens auf lokaler Ebene beiträgt. Die Jury, die über die Vergabe des Neusser Heimat-Preises entscheidet, setzte sich zusammen aus dem Bürgermeister, je einem Mitglied der Stadtratsfraktionen sowie der Gewinnerin des Heimat-Preises 2023, Ingrid Schäfer. Sie wurde im vergangenen Jahr für ihr Engagement im Initiativkreis Nordstadt e.V. ausgezeichnet.

Aus den 28 eingesandten Vorschlägen hat die Jury sich am 11. November 2024 neben Waltraud Beyen als Erstplatzierte für die beiden Zweitplatzierten, der „Runde Tisch Hoisten“ und der „Runde Tisch Barbaraviertel“, entschieden.

Die durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen bereitgestellten Fördermittel in Höhe von 5000 Euro, erhöhte die Stadt Neuss zur Stärkung des lokalen Ehrenamtes auch in diesem Jahr. So erhielt der erste Preis 3.750 Euro und die beiden zweiten Plätze jeweils 1.875 Euro.

Die Auszeichnung mit dem Heimatpreis ist nicht die einzige Ehrung für Waltraud Beyen in dieser Woche: Am 2. April 2025 wird ihr zudem der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Diese besondere Würdigung ihres Engagements unterstreicht die Bedeutung ihres langjährigen und unermüdlichen Einsatzes für die Gemeinschaft.



