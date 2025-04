03.04.2025 - Konzertreihe Blue in Green - Jazz im Rathaus

Die Konzertreihe Blue in Green, kuratiert vom Jazzgitarristen Philipp van Endert, steht für innovative und faszinierende Jazzmusik in all ihren verschiedenen Facetten. Am Donnerstag, 10. April 2025, um 20 Uhr, spielen der Bassist Henning Sieverts und das Jazzensemble Opus Wolle im Stefanie-Thywissen-Dorsemagen-Saal (Alter Ratssaal) inm Rathaus Neuss. Konzerttickets sind erhältlich unter https://kulturamt-neuss.de, über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9 oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Henning Sieverts kommt an diesem Abend mit seinem Programm „Bassolo“. Er und sein Kontrabass liefern eine Neusser „One-Bass-Show“. Zarte und poetische Momente wechseln sich ab mit zupackenden Grooves – Henning Sieverts zieht alle Register des solistischen Spiels. Dass auf vier Saiten so viele und spannende Klangwelten entstehen können, ist faszinierend und gleichzeitig Beweis für Sieverts Können.

In der hiesigen Jazzszene führt kein Weg am Wuppertaler Saxophonisten und Komponisten Wolfgang Schmidtke vorbei. Er verkörpert die Kernideale des Jazz – individuelle Tongebung und Improvisationsvermögen – wie kaum ein anderer. Nach Neuss kommt Wolfgang Schmidtke mit seinem Ensemble Opus Wolle, bestehend aus dem Drummer Bernd Oezsevim, dem Jazzpianisten Benjamin Schäfer und dem Bassisten Simon Jermyn.

VRR inklusive: Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen alle Tickets und Abonnementausweise der Jazzreihe Blue in Green zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.



Donnerstag, 10. April 2025, 20 Uhr, Stefanie-Thywissen-Dorsemagen-Saal (Alter Ratssaal) im Rathaus Neuss

Doppelkonzert

BASSOLO

Henning Sieverts, Kontrabass



OPUS WOLLE

Wolfgang Schmidtke, Saxophon

Benjamin Schäfer, Keyboard

Simon Jermyn, Bass

Bernd Oezsevim, Schlagzeug



Ticket- & Abo-Hotline: 02131 526 99 99 9