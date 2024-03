12.03.2024 - Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität tagt

Über den barrierefreien Ausbau der Haltestelle „Pomona“ auf der Weberstraße sowie zur Anlage einer barrierefreien Rampe zwischen Stauffenbergstraße und Rheydter Straße berät der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität am Dienstag, 19. März 2024.

Beginn der Sitzung unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Sascha Karbowiak ist um 17 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses (E.260). Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass das Parkhaus Rathausgarage aufgrund von Sanierungsarbeiten bis auf Weiteres geschlossen ist.

Anreise per ÖPNV

Die Straßenbahnlinie 709 ist in der Neusser Innenstadt kostenfrei nutzbar. Mehr Informationen erhalten Sie unter neuss.de/709

Haltestelle Rathaus (Fußweg 1 min): Haltestelle „Markt“

Anreise per PKW

Bei Anreise mit dem PKW stehen Ihnen in Echtzeit aktuelle Verfügbarkeiten von Parkmöglichkeiten, einschließlich Öffnungszeiten in der Neusser Innenstadt unter neuss.de/parkinfo zur Verfügung.