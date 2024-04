24.04.2024 - Neusser Ferienspaß 2024

Langeweile kommt in den anstehenden Sommerferien bei den Neusser Kinder und Jugendlichen sicherlich nicht auf, denn der „Neusser Ferienspaß“ geht in die nächste Runde und bietet auch im Jahr 2024 wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel, Sport und Kreativaktionen. Einen ersten Einblick präsentierte nun das Jugendamt der Stadt Neuss.

Ermöglicht wird die Bandbreite an unterschiedlichen Programmpunkten durch die vertrauensvolle und langjährige Zusammenarbeit der Stadt Neuss mit rund 20 Einrichtungen und Verbänden. Zur Förderung der Angebote stellt die Stadt Neuss Mittel in Höhe von rund 46.000 Euro zur Verfügung. „Gut investiertes Geld“, wie der Beigeordnete für Jugend, Soziales und Senioren, Ralf Hörsken, betont. „Denn die Angebote bieten für viele Kinder den Einstieg in das soziale Erleben und führen sie an die Neusser Jugendeinrichtungen und Sportvereine heran.“

Neben dem beliebten offenen Zeltlager „Spaß im Gras“ auf der Bezirkssportanlage Grimlinghausen vom 8. Bis 19. Juli, können sich die Kinder und Jugendlichen unter anderem auf Schnupperrunden des Neusser Rudervereins, Workshops des Theaters am Schlachthof und zahlreiche Sportangebote freuen.

Ferienprogramm vollständig digital abrufbar

Wie im vergangenen Jahr können alle Angebote gebündelt und digital ab sofort auf der Website neusser-ferienspass.de eingesehen werden. Zusätzlich kann das Sommerferienprogramm in der App „Neusser Familien-Navi“ der Stadt Neuss abgerufen werden. Die App bietet zusätzlich Ratgeber in verschiedenen Sprachen und eine interaktive Karte mit den Veranstaltungsorten. Weitere Informationen zur App stehen unter neuss.de/familien-navi-app zur Verfügung.

