Tage der offenen Tür an den städtischen Neusser Grundschulen

In den kommenden Wochen finden an den städtischen Grundschulen in Neuss die Tage der offenen Tür für das Schuljahr 2025/2026 statt. Während der Termine haben Eltern und Schüler*innen die Möglichkeit, die Schulen zu besichtigen, sich einen Eindruck vom Schulleben zu verschaffen und mit den Schulleitungen bzw. den verantwortlichen Lehrer*innen Gespräche über die Anforderungen, Möglichkeiten und Angebote der Schulen zu führen.

Auch die Anmeldetermine in den kommenden Monaten für das Schuljahr 2025/2026 stehen nun fest.

Weiterführende Informationen zu den Tagen der offenen Tür und zu den Anmeldeterminen gibt es in der Broschüre "Grundschulen in Neuss". Dort sind auch Kontaktdaten der Schulen aufgeführt.

Die Termine im Einzelnen (sortiert nach Postleitzahlenbereichen):

Dreikönigenschule Tag der offenen Tür: Freitag, 20. September 2024 von 08.15 Uhr bis 09.45 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 (08.00 Uhr bis 16.00 Uhr), Mittwoch 25. September 2024 (08.00 Uhr bis 16.00 Uhr), Donnerstag, 26. September 2024 (08.00 bis 12.00 Uhr)

Kreuzschule Tag der offenen Tür: Freitag, 06. September 2024 von 09.30 Uhr bis 11.15 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 bis Donnerstag 10. Oktober 2024

Martin-Luther-Schule Tag der offenen Tür: Freitag, 27. September 2024 von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 bis Freitag, 11. Oktober 2024

Münsterschule Tag der offenen Tür: Freitag, 13. September 2024 von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr Anmeldetermine: Dienstag, 24. September 2024 bis Dienstag, 08. Oktober 2024

Adolf-Clarenbach-Schule Tag der offenen Tür: Freitag, 13. September 2024 von 10.00 Uhr bis 11.35 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 bis Freitag, 11. Oktober 2024

Burgunderschule Tag der offenen Tür: Freitag, 13. September 2024 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 bis Freitag 11. Oktober 2024

Grundschulverbund Die Brücke: Tag der offenen Tür: Donnerstag, 19. September 2024 von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 bis Freitag, 11. Oktober 2024

Karl-Kreiner-Schule Tag der offenen Tür: Dienstag, 10. September 2024 von 08.15 Uhr bis 9.30 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 bis Freitag, 11. Oktober 2024

Leoschule Tag der offenen Tür: Freitag, 13. September 2024 von 08.00 Uhr bis 09.30 Uhr Anmeldetermine: Montag,23. September 2024 bis Donnerstag, 10. Oktober 2024

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Tag der offenen Tür: Dienstag, 17. September von 08.30 Uhr bis 10.00 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 bis Donnerstag, 26. September 2024, Montag, 30. September 2024 bis Mittwoch, 02. Oktober 2024, Montag, 07. Oktober 2024 bis Mittwoch, 09. Oktober 2024

Görresschule Tag der offenen Tür: Freitag, 13. September 2024 von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr Anmeldetermine: Dienstag, 01. Oktober 2024, Dienstag 08. Oktober 2024, Donnerstag, 10. Oktober 2024

Albert-Schweitzer-Schule Tag der offenen Tür: Freitag, 20. September 2024 von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 bis Freitag, 11. Oktober 2024

Grundschule Kyburg Tag der offenen Tür: Donnerstag, 19. September 2024 von 08.00 Uhr bis 09.30 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 bis Dienstag, 08. Oktober 2024

St.-Hubertus-Schule Tag der offenen Tür: Freitag, 20. September 2024 von 08.15 Uhr bis 10.00 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 (08.15 Uhr bis 14.00 Uhr), Mittwoch, 25. September 2024 (08.15 Uhr bis 15.00 Uhr), Mittwoch, 02. Oktober 2024 (08.15 Uhr bis 15.00 Uhr), Mittwoch 09. Oktober 2024 (08.15 Uhr bis 15 Uhr)

Pestalozzischule

Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 bis Freitag, 11. Oktober 2024

St.-Konrad-Schule Tag der offenen Tür: Donnerstag, 05. September 2024 von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 bis Freitag, 11. Oktober 2024

St.-Martinus-Schule: Tag der offenen Tür: Freitag, 06. September 2024 von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr Anmeldezeiten: Mittwoch, 25. September 2024 bis Mittwoch, 02. Oktober 2024

Gebrüder-Grimm-Schule Tag der offenen Tür: Freitag, 20. September 2024 von 10,15 Uhr bis 11.45 Uhr (Unterrichtsbesuche) und von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr (Fragestunde der Eltern) Anmeldetermine: Montag, 30. September 2024 bis Freitag, 11. Oktober 2024

Geschwister-Scholl-Grundschule Tag der offenen Tür: Samstag, 21. September 2024 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 bis Freitag, 11. Oktober 2024

Richard-Schirrmann-Schule Tag der offenen Tür: Freitag, 13. September 2024 von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September bis Freitag, 11. Oktober 2024

St.-Andreas-Schule Tag der offenen Tür: Freitag, 13. September 2024 von 08.00 Uhr bis 09.30 Uhr (Unterrichtsbesuche) und von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr (Cafeteria in der OGS) Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 bis Freitag, 11. Oktober 2024

Grundschule Allerheiligen Tag der offenen Tür: Mittwoch, 11. September 2024 um 14.30 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024, Mittwoch, 25. September 2024, Montag, 30. September 2024, Dienstag, 01. Oktober 2024

St.-Peter-Schule Tag der offenen Tür: Freitag, 13. September 2024 von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 bis Freitag, 11. Oktober 2024

Martinus-Schule Holzheim Tag der offenen Tür: Freitag, 13. September 2024 von 08.00 Uhr bis 09.30 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 bis Donnerstag, 10. Oktober 2024

St.-Stephanus-Schule Tag der offenen Tür: Donnerstag, 12. September 2024 von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr Anmeldetermine: Montag, 23. September 2024 (14.00 Uhr bis 17.00 Uhr), Dienstag 24. September 2024 (14.00 Uhr bis 17.00 Uhr), Mittwoch, 25. September 2024 (13.00 Uhr bis 15.00 Uhr), Donnerstag, 26. September 2024 (14.00 Uhr bis 17.00 Uhr), Montag, 30. September 2024 (14.00 Uhr bis 16.00 Uhr), Dienstag, 01. Oktober 2024 (14.00 Uhr bis 16.00 Uhr), Mittwoch, 02. Oktober 2024 (13.00 Uhr bis 15.00 Uhr)



Stand: 20.08.2024