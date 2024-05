Die Stadt Neuss kümmert sich in Zusammenarbeit mit der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) um die Sauberkeit im öffentlichen Raum. Hierzu zählen auch die Straßen und Grünflächen in den Gewerbegebieten. Sollten Ihnen trotz der regelmäßigen Reinigungsarbeiten der AWL Verunreinigungen, wie wilde Müllkippen, in Gewerbegebieten auffallen, können Sie diese der Stadtverwaltung schnell und unkompliziert mit dem Mängelmelder melden. Hinweise auf die Missstände und Gefahren werden dort zentral entgegengenommen. Es wird darum gebeten, möglichst detaillierte Angaben zu der Störung und Örtlichkeit zu machen. Fotos können ebenfalls hochgeladen werden, um einen Eindruck der Situation vor Ort zu geben.

Nutzen Sie den Mängelmelder unter folgendem Link:

https://neuss.de/maengelmelder.

Neben dem Mängelmelder steht Ihnen auch die Hotline der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zur Verfügung. Bei stärkeren Verschmutzungen oder wilden Müllkippen können Sie auch das Kundenzentrum der AWL direkt unter der Telefonnummer 02131/124480 oder per E-Mail an kundenzentrum@awl-neuss.de informieren.

Die Fachstellen beseitigen die gemeldeten Verunreinigungen (unabhängig davon, ob der Mängelmelder oder die Hotline der AWL genutzt wird) schnellstmöglich im Rahmen von Sonderreinigungen.

Bei individuellen, die Unternehmen direkt betreffenden Punkten, können Sie sich auch gerne direkt an das Amt für Wirtschaftsförderung wenden, um in diesen Fällen einen Gesprächstermin unter Teilnahme der entsprechenden Fachstellen zu vereinbaren.