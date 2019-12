Ein Rückblick - 2019

In der Zeit vom 15. bis 16. Mai 2019 fand die Polis Convention, eine bundesweite Messe für Stadt- und Projektentwicklungen, in den alten Schmiedehallen auf dem Böhler-Areal in Meerbusch statt. Die Messe bietet seit 2015 jedes Jahr eine gute Plattform, um weitere Kontakte mit potenziellen Planungsbüros und Projektentwicklern zu knüpfen, aber auch um sich mit Kollegen anderer Kommunen über aktuelle Projekte auszutauschen.

Daher hat sich auch die Stadt Neuss wieder als einer von über 350 Ausstellern auf der diesjährigen Polis Convention mit aktuellen Projekten der Stadtentwicklung gegenüber 5.000 Fachbesuchern präsentiert. Neben den Gesprächen mit den bekannten Planungsbüros waren die zahlreichen Anfragen, die an dem Stand des Standortes Niederrhein an die Vertreter der Stadt Neuss gerichtet waren, positiv zu bewerten.

Ferner bestand die Möglichkeit an dem messebegleitenden Kongress teilzunehmen. Die Vorträge und Diskussionsrunden dienen den Besuchern unter anderem zur Ideenanregung- und findung, zu den aktuellen Fragestellungen rund um das Thema Stadt- und Projektentwicklung.

Die nächste Polis Convention findet in der Zeit vom 06. – 07.05.2020 statt.