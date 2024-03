Die Stadt Neuss möchte sich in Zukunft noch stärker gegen Lebensmittelverschwendung engagieren – und nimmt deshalb am Projekt „GemeinschaftsAcker“ des Vereins Acker e.V. teil. Bei dem Projekt geht es darum, dass Neusser*innen gemeinsam Gemüse anbauen und mehr über Ernährung und Nachhaltigkeit lernen.

Die erste Ackersaison startet in Neuss im Frühjahr 2024 in der Nordstadt (Ecke Engelbertstraße/Plankstraße). Gemeinsam mit den lokalen Akteuren werden die GemeinschaftsÄcker an den jeweiligen Standorten geplant, eingerichtet und gepflegt. Nach gemeinsamen Pflanzungen im Frühsommer folgt im Herbst das Erntefest, bevor der Acker für das Folgejahr winterfest gemacht wird.

Interessierte Neusser*innen sind herzlich zu einem AckerKennenlernen am Dienstag, den 12. März 2024 von 17 bis 19 Uhr in das Aquarium des Thomas-Morus-Haus (Adolfstraße 54, 41462 Neuss) eingeladen. Bei dem Treffen werden erste Ideen und Wünsche gesammelt und das AckerJahr geplant.

Ob direkt auf dem Acker oder an barrierefreien Hochbeeten. Ob Jung oder Alt. Auf dem GemeinschaftsAcker können alle gemeinsam ackern und gemeinschaftlich verschiedene Gemüsearten nach ökologischen Kriterien anbauen. Geplant sind Veranstaltungen und Workshops für Kinder und Erwachsene, sowie regelmäßige Ackersprechstunden zur gemeinsamen Beetpflege und Vermittlung von gärtnerischem Wissen. Schulen und Kitas können auf dem GemeinschaftsAcker Bildungsangebote umsetzen und es sollen auch Begegnungsabende und Kooperationen mit lokalen Initiativen stattfinden. Dazu kommen digitale und analoge Bildungsmaterialien zu den Themen nachhaltiger Gemüseanbau, Konsum und gesunde Ernährung.

Weitere Infos zum Gemeinschaftsacker in der Nähe gibt es unter https://www.acker.co/gemeinschaftsacker. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.

Stand: 7. März 2024