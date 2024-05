Im feierlichen Rahmen hat Bürgermeister Reiner Breuer am Donnerstag, 2. Mai 2024, den Kunstförderpreis der Stadt Neuss verliehen. Über die Auszeichnung konnten sich in diesem Jahr drei Musiker*innen freuen. Während der Trompeter Johannes Simon Schmid den mit 3.000 Euro dotierten 1. Kunstförderpreis erhielt, wurde die Sängerin Emilia Mandla mit dem 2. Kunstförderpreis in Höhe von 1.500 Euro ausgezeichnet. Einen zweckgebundenen Sonderpreis sprach die Fachjury zudem dem Gitarristen Daniel März zu.

„Ich darf Ihnen allen herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung gratulieren! Ihre Leistungen haben nicht nur die Fachjury beeindruckt, sondern sind zugleich auch ein inspirierendes Beispiel für die kreative Energie in unserer Gemeinschaft!“ wandte sich Bürgermeister Reiner Breuer an die Preisträger*innen.

Die diesjährigen Preisträger*innen im Überblick:

1. Kunstförderpreis (3.000 Euro): Johannes Simon Schmid (Trompete)

Johannes Schmid beeindruckte die Fachjury mit einer weichen, gesanglichen Tongebung, präziser, virtuoser Technik und einer ausgereiften Musikalität, die in seinem Alter selten zu finden ist.

2. Kunstförderpreis (1.500 Euro): Emilia Mandla (Gesang)

Die Fachjury hob eine besondere Entwicklung in ihrer musikalischen Leistung hervor und würdigte den Inhalt der von ihr selbst komponierten Musik. Sie verkörpert mit ihren Texten eine Generation junger Menschen, die angesichts multipler weltweiter Krisen nach Orientierung suchen.

Sonderpreis: Daniel März (Gitarre)

Einen Sonderpreis mit einer Zweckbindung über maximal 1.500 Euro erhielt Daniel März. Die Empfehlung der Jury begründet sich in der Würdigung seines großen Engagements, sich als Lehrkraft an einer Musikschule noch einem Wettbewerb zu stellen und in der Motivation, die von einer solchen Künstlerpersönlichkeit für die Schüler*innen ausgeht. Er überzeugte in seinem Vortrag mit besonderer Vielfalt und musikalischem Geschick. Die Zweckbindung umfasst einen Kurs für die Gitarrenklasse von Herrn März mit einem Abschlusskonzert. Die Kosten für das Honorar und die Unterbringung einer externen Lehrkraft sowie für das gemeinsame Konzert der Dozierenden und Schüler*innen sollen mit dem Förderpreis gedeckt werden.

Zum Kunstförderpreis der Stadt Neuss

Der Kunstförderpreis der Stadt Neuss wird seit 1984 jährlich vergeben und richtet sich an Künstler*innen bis 35 Jahre. Bewerber*innen müssen in Neuss leben, arbeiten oder einen erkennbaren Bezug zur Stadt Neuss haben. Jährlich abwechselnd werden Künstler*innen aus den Sparten Musik und darstellende Kunst sowie Gestaltung und bildende Kunst ausgezeichnet. Die Vergabe der Preise erfolgt durch den Kulturausschuss der Stadt Neuss, welcher grundsätzlich nach Empfehlung einer Fachjury entscheidet. Da in diesem Jahr keine Bewerbungen aus dem Bereich der darstellenden Kunst zu verzeichnen waren, gingen die Preise ausschließlich an Künstler*innen aus dem Bereich Musik.

Weitere Informationen zum Kunstförderpreis finden Sie hier: Kunstförderpreis der Stadt Neuss

Stand: 3. Mai 2024